La Promessa Anticipazioni 17 gennaio 2025: Martina si scaglia contro Margarita e Curro perde le staffe!

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 17 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Martina attacca Margarita, e Curro perde la pazienza...

Ayala confessa a Petra che i suoi sentimenti sono cambiati, e che quindi farebbe meglio ad andare per la sua strada. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 17 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, la cameriera personale di Cruz ha il cuore in frantumi, ora che il Conte le ha detto addio per sempre. Intanto, le condizioni di salute del piccolo Diego finalmente migliorano. Lope, invece, ha un duro scontro con Santos. Il cuoco impone al nuovo arrivato di prendere le distanze da Vera; Santos, spavaldo, gli risponde che presto lei gli dirà addio per sempre e lui prenderà il suo posto. Nel frattempo, Martina accusa Margarita di non aver rispettato il lutto proprio davanti a Cruz. In seguito, Curro, non sopportando più l'atteggiamento dell'amata, l'affronta a brutto muso. Per finire, Pelayo ascolta Catalina confidare a Manuel di essere triste perché presto dovrà abbandonare la sua attività a favore di Lorenzo. Allora il conte decide d'intervenire a favore della marchesina...

La Promessa Anticipazioni 17 gennaio 2025: Ayala spezza il cuore a Petra!

Per Ayala è tempo di essere sincero anche con Petra. Dopo che lui e Margarita hanno annunciato di essersi innamorati ai marchesi e a Martina, Ayala deve affrontare lo spinoso argomento con la sua amante segreta. Il conte si vede costretto ad ammettere che i suoi sentimenti per Petra sono cambiati, tanto che consiglia a quest'ultima di andare per la sua strada. Petra ha il cuore a pezzi: dopo la morte di Feliciano, questo per lei è il momento più difficile da affrontare. Petra maledice il giorno in cui ha incontrato Ayala...

La Promessa Anticipazioni: Lope affronta Santos!

Finalmente, le condizioni di salute del piccolo Diego sembrano migliorare. Pia e Jana possono tirare un sospiro di sollievo, benché non pensano sia il momento di abbassare la guardia. Intanto, Lope e Santos stanno per avere un duro scontro. Il primo ha notato l'interesse del nuovo arrivato per Vera, e si affretta a "marcare il territorio". Lope affronta Santos e gli ordina di tenersi a debita distanza dalla domestica, ma non sortisce l'effetto sperato, rispondendogli che presto Vera gli dirà addio per sempre, così lui prenderà il suo posto...

La Promessa Trame e Anticipazioni: Martina contro Margarita e Curro!

Martina è furente. La fanciulla ce l'ha a morte con la madre, che, a parer suo, dando avvio ad una frequentazione - ormai ufficializzata - con Ayala, non ha rispettato il lutto: in fin dei conti, il marito non è deceduto tanto tempo fa. Allora Martina si scaglia contro Margarita, e lo fa proprio davanti a Cruz. Poco dopo, però, la giovane si ritrova a dover fronteggiare anche Curro, che non sopporta più i suoi atteggiamenti. Nel frattempo, Pelayo sta origliando una conversazione privata tra Catalina e Manuel. La marchesina confessa al fratello di essere giù di morale al pensiero che, presto, dovrà abbandonare la sua attività delle marmellate e delle salse a favore di Lorenzo. Il conte non vuole restare con le mani in mano, deve fare qualcosa per aiutare Catalina...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.