My Home My Destiny 2 Anticipazioni 17 gennaio 2025: Cemile lascia Nuh! Ecco perché

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 17 gennaio 2025 su Canale 5: Cemile è pronta a dire addio per sempre a Nuh...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 gennaio 2025 alle 16:50, mentre Zeynep sta definendo i termini della sua collaborazione con Nesrin e Tarik, arriva Baris. Quest'ultimo non si fida di nessuno dei due. Intanto, Cemile sembra pronta a lasciare Nuh. La rossa, non sopportando il pensiero di doversi separare dalla piccola Mujgan, fa sapere al marito che, se Benal si trasferirà a Duzce con la figlioletta, si trasferirà con loro. Nuh è sconvolto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep cade nella trappola di Nesrin!

Zeynep si sta fidando della persona sbagliata, e non se ne è minimamente resa conto. Sicura che Nesrin sia una brava persona, la giovane ha deciso di darle ascolto; in questo modo, è caduta nella trappola di un lupo travestito da agnello. Infatti, la nuova arrivata non è chi dice di essere, e soprattutto non è buona come vuole apparire: in verità, Nesrin si chiama Gulbin, ed è la sorella maggiore di Zeynep tornata appositamente per vendicarsi di lei e della loro madre, Sakine. All'oscuro di tutto ciò, la protagonista ha accettato il consiglio della nuova "amica", tanto che ora sta per incontrare il presunto fratello, Tarik, per mettersi in affari con lui...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris non si fida di Nesrin e Tarik...

Tarik dovrebbe aiutare Zeynep nel momento in cui lei prenderà in mano le redini dell'azienda di Nermin, la Lotus Group. Zeynep, sentendosi smarrita, ha bisogno di una mano, e pensa che quella che le ha teso Nesrin faccia proprio al caso suo. Adesso, la mora sta definendo i termini della sua collaborazione con i due fratelli, quando Baris fa il suo ingresso in scena. Quest'ultimo, a differenza di Zeynep, non sembra fidarsi né di Tarik né tantomeno di Nesrin, ed ovviamente il suo atteggiamento ostile non farà che rendere l'atmosfera ancora più tesa...

Cemile pronta a lasciare Nuh, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 17 gennaio 2025

Cemile ha preso una decisione per lei tanto necessaria quanto sofferta. Dopo aver scoperto che Benal potrebbe essere in procinto di trasferirsi, poiché vorrebbe iniziare a lavorare in un prestigioso ospedale di Duzce per cercare di voltare pagina in seguito a tutti i drammatici episodi che l'hanno coinvolta - primo fra tutti la morte di Mehdi -, Cemile ha iniziato a tremare. La rossa è distrutta al pensiero di doversi separare dalla piccola Mujgan, che è tutto ciò che le resta della sua famiglia distrutta; pertanto, Cemile fa sapere a Nuh di aver fatto una scelta: se l'infermiera dovesse davvero fare i bagagli, lei la seguirà. Cemile è disposta a lasciare il marito, pur di non dover dire addio alla nipotina. Nuh è sotto shock...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.