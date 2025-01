Beautiful Puntata del 17 gennaio 2025: Finn torna a casa. È l'ora della verità per Steffy e sarà molto dura!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 17 gennaio 2025 vedremo Finn pronto a tornare a casa con Kelly e affrontare Steffy. Cosa succederà tra loro nel momento in cui il dottore le racconterà del salvataggio di Sheila? Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap.

L’ora della verità si avvicina per Steffy. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 17 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, Finn ringrazierà ancora una volta Sheila e rivelerà a Kelly l’identità della donna che l'ha salvata impedendole di annegare. Intanto Steffy confesserà a Liam di aver paura di Sheila ma lo rassicurerà ancora una volta dicendogli fidarsi di suo marito e di essere certa che lui proteggerà la sua famiglia a ogni costo. Mentre lo Spencer raggiungerà suo fratello e si confronterà con lui sui suoi timori e Sheila tornerà da Deacon, al quale racconterà quanto accaduto, Finn tornerà a casa da sua moglie e sarà pronto a raccontarle tutto. Sarà l’inizio della fine.

Beautiful Anticipazioni 17 gennaio 2025: Finn è pronto a tornare a casa e rivelare tutto a Steffy

Finn è felice che l’incubo sia finito. Il ragazzo ha rischiato di perdere Kelly e se non fosse stato per Sheila la piccola sarebbe annegata. Il ragazzo è rimasto profondamente colpito dal gesto di sua madre e non può fare a meno di esserle grato. Per questo non si è soffermato a chiedersi come mai la Carter fosse proprio a due passi dalla sua casa. Il ragazzo avrà in mente solo di ringraziarla e di farlo con tutto il suo affetto. Preso dalla gratitudine rivelerà alla figliastra l’identità della donna che l’ha salvata e le dirà che è la sua vera mamma. La piccola sarà entusiasta di conoscere la madre del suo papà acquisito e tornerà a casa con il sorriso sulle labbra. Finn invece sarà molto preoccupato di dover affrontare Steffy, a cui dovrà raccontare tutto quello che è successo e sperare che non dia di matto.

Beautiful Anticipazioni: Steffy rimanda Liam a casa!

Steffy ha messo a tacere Liam. La ragazza non vuole più sentire le ansie del suo ex marito e soprattutto non gli vuole permettere di giudicare male Finn. Sebbene nel video abbia visto il dottore tra le braccia di Sheila, la Forrester è certa che sia sia una spiegazione valida e che probabilmente la Carter abbia costretto il ragazzo a rimanere fermo in quella posizione. La giovane è più che mai sicura che il suo amato consorte non metterà mai e poi mai in pericolo la loro famiglia. Per questo chiederà allo Spencer di tornare a casa e gli prometterà di tenerlo aggiornato appena Kelly sarà con lei. La figlia di Ridge, al rientro della figlia, dovrà purtroppo ammettere che Liam aveva più che mai ragione.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila racconta a Deacon di aver salvato Kelly

Liam tornerà a casa e racconterà a Wyatt di aver messo di nuovo in guardia Steffy. Suo fratello sarà molto preoccupato per lui e tenterà di capire se dietro alle sue ansie non ci siano altri interessi. Intanto Sheila raggiungerà Deacon e sarà entusiasta di raccontargli cosa è appena successo in spiaggia. La Carter sarà veramente felice di potergli dire di aver finalmente guadagnato la chance che aspettava da tempo. La rossa gli rivelerà di aver salvato Kelly e di aver visto con quanta gratitudine suo figlio l'abbia guardata e ringraziata. Questo sarà sicuramente l’inizio di un nuovo capitolo, che le permetterà di entrare nella sua vita. Ora ne è convinta!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.