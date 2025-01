Endless Love Anticipazioni 17 gennaio 2025: Zeynep viene investita da una macchina!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 17 gennaio 2025 su Canale 5: un'automobile prende in pieno Zeynep. La giovane morirà?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 gennaio 2025, alle 14:10, Emir è furioso con Zeynep, che si è messa in mezzo per salvare la vita a Kemal. L'imprenditore le fa sapere che, ad ogni modo, non ha intenzione di rinunciare al suo piano. La giovane fa di tutto per fermarlo, però Emir riesce a salire in auto e a partire. Zeynep lo insegue correndo ed una macchina la prende in pieno. Intanto, Nihan e Kemal stanno convolando a nozze. Iniziano i festeggiamenti, mentre Ayhan e Zehir si ritrovano nuovamente a sventare l'attentato di Baran, catturandolo. Tuttavia, quest'ultimo riesce a scappare...

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 17 gennaio 2025

Endless Love Anticipazioni: Video Riassunto della puntata del 17 gennaio 2025

Endless Love Anticipazioni: Zeynep e Zehir salvano Kemal!

Nihan tentava di contattare Kemal, il quale, però, sembrava essere scomparso nel nulla. La giovane era molto preoccupata: era davvero strano che il Soydere non si facesse vivo, dato che stavano per convolare a nozze. Intanto, Ayhan e Zehir iniziavano a sospettare che fosse accaduto qualcosa di grave. I due hanno capito di aver avuto una giusta intuizione, quindi si sono messi subito in moto per andare a salvare il loro amico. Per fortuna, è subentrata Zeynep, che, riflettendo sulle parole di Emir, è stata in grado di rintracciare l'indirizzo dell'ospedale abbandonato in cui era stato portato Kemal!

Endless Love Anticipazioni: Kemal si riprende e corre da Nihan!

Zehir e Zeynep sono fortunatamente arrivati in tempo. I due hanno trovato Kemal nella camera iperbarica di un ospedale abbandonato in condizioni critiche: se lo avessero raggiunto qualche minuto più tardi, l'ingegnere sarebbe morto soffocato. Il Soydere prova a riprendersi velocemente, perché conscio che Nihan lo stia aspettando sulla spiaggia con il suo abito nuziale ed il suo miglior sorriso per diventare sua moglie!

Zeynep viene investita, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 gennaio 2025

Emir è furente. L'imprenditore ce l'ha a morte con Zeynep, la quale ha osato mettersi in mezzo e, così, ha mandato in fumo il suo piano: Kemal è riuscito salvarsi per colpa sua. Emir chiarisce subito che ha fatto uno sforzo inutile, dato che lui non rinuncerà mai a centrare il suo obiettivo. Zeynep, disperata, fa di tutto per fermalo, però non ci riesce; Emir si mette in macchina e parte a tutta velocità. La mora prova ad inseguirlo a piedi, ma la sua corsa viene bruscamente interrotta da un'automobile che la investe. Parallelamente, Nihan e l'amato stanno convolando a nozze. Finalmente hanno luogo i festeggiamenti, anche se Ayhan e Zehir si ritrovano nuovamente a sventare l'attentato del terribile Baran, catturandolo. Quest'ultimo, però, fugge...

