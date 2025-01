Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 16 gennaio 2025 - Steffy continuerà a difendere Finn senza sapere cosa stia succedendo al marito e a sua figlia. La Forrester confermerà a Liam di essere certa che il suo consorte non metterebbe mai a rischio la sicurezza della loro famiglia e gli chiederà, perentoriamente, di smetterla di accusarlo. Purtroppo per lei le accuse dello Spencer hanno giù un forte fondamento. Il dottore ha infatti messo davvero in pericolo la vita di Kelly, distraendosi e lasciando che la piccola venisse travolta dalle onde. A peggiorare la situazione ci si è messa Sheila, corsa a salvarla, a cui il medico sarà molto grato e che riuscirà, con questo gesto eroico, a conquistare un posto nella vita del figlio. Le cose si complicheranno moltissimo per i Forrester... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 gennaio 2025 - Nihan non sa che Kemal è stato rapito, ma è molto preoccupata perché non riesce a contattarlo. Intanto, Ayhan e Zehir, dato che si sono resi conto che sta succedendo qualcosa di grave, si mettono subito in moto per salvare il Soydere. Grazie a Zeynep, i due rintracciano l'indirizzo dell'ospedale abbandonato. La giovane e Zehir trovano l'ingegnere rinchiuso in una camera iperbarica in condizioni critiche. Per fortuna Kemal è salvo, e riesce a raggiungere l'amata... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 16 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 16 gennaio 2025 - Cemile e Benal si scontreranno. Quest'ultima confida alla primache ha trovato un lavoro lontano, a Duzce: ha deciso di accettare la proposta ricevuta, essendo molto vantaggiosa ed avendo desiderio di voltare pagina. La rossa è distrutta: non vuole separarsi dalla piccola Mujgan, la sua adorata nipotina... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 16 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 gennaio 2025 - Romulo sta presentando Santos al personale. Il nuovo arrivato si comporta in modo strano: se con i colleghi giovani è piuttosto affabile, con quelli più anziani, al contrario, non è per niente cordiale. Inoltre, nel corso di un'accesa lite con suo padre Ricardo, Santos ammette di essere giunto a La Promessa soltanto perché non ha trovato una valida alternativa, e non per recuperare il loro rapporto. Intanto, Pelayo e Catalina - finalmente - si riavvicinano. I due si baciano, e lei confessa di non aver mai smesso di amarlo; tuttavia, ammette anche di aver bisogno di altro tempo per riflettere bene in merito alla loro relazione... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

