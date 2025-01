Beautiful Puntata del 16 gennaio 2025: Steffy mette a tacere Liam. Finn non si tocca!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 16 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Steffy ribadirà a Liam di fidarsi di Finn ma suo marito metterà davvero a rischio la sua famiglia, avvicinando Sheila.

Steffy continuerà a difendere Finn senza sapere cosa stia succedendo al marito e a sua figlia. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 16 gennaio 2025, alle ore 13.45, la Forrester confermerà a Liam di essere certa che il suo consorte non metterebbe mai a rischio la sicurezza della loro famiglia e gli chiederà, perentoriamente, di smetterla di accusarlo. Purtroppo per lei le accuse dello Spencer hanno giù un forte fondamento. Il dottore ha infatti messo davvero in pericolo la vita di Kelly, distraendosi e lasciando che la piccola venisse travolta dalle onde. A peggiorare la situazione ci si è messa Sheila, corsa a salvarla, a cui il medico sarà molto grato e che riuscirà, con questo gesto eroico, a conquistare un posto nella vita del figlio. Le cose si complicheranno moltissimo per i Forrester.

Beautiful Anticipazioni 16 gennaio 2025: Steffy difende Finn e zittisce Liam

Steffy ha attaccato Liam per difendere Finn; la conversazione tra i due non è ancora finita e la Forrester è sempre più convinta che il suo ex stia esagerando e che non stia valutando le cose dal verso giusto. La figlia di Ridge penserà che il padre di Kelly stia in qualche modo screditando il dottore per avere campo libero con lei e la cosa non le piacerà per nulla. Proseguirà quindi a proteggere la reputazione del suo compagno e a ribadire di essere felice insieme a lui e di sentirsi sicura e protetta. Spingerà lo Spencer a smetterla di intromettersi in fatti che non lo riguardano e non permettersi più di mettere in dubbio la lealtà del dottor Finnegan, che ha dimostrato sempre di essere un uomo onesto e attento alla sicurezza della sua famiglia. La figlia di Ridge scoprirà molto presto di essersi purtroppo sbagliata.

Beautiful Anticipazioni: Finn chiede scusa a Kelly

Steffy scoprirà molto presto di aver sbagliato ad aver dato fiducia a Finn. La ragazza, al ritorno a casa del marito, scoprirà cosa è successo in spiaggia. Prima che questo avvenga il dottore si accerterà che Kelly stia bene e si scuserà con lei per averla messa in pericolo. Il medico sarà felice che le cose siano andate nel verso giusto e che non si sia scatenata la tragedia e prometterà a se stesso e alla sua figliastra che niente di tutto questo succederà un’altra volta. Poi si rivolgerà a Sheila, che ringrazierà per aver salvato la bambina. E questo per lui sarà la fine.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Finn riaccende le speranze di Sheila

Finn sarà talmente tanto contento che Sheila abbia salvato Kelly da non interrogarsi, come avrebbe dovuto, sul perché la Carter fosse nei pressi della sua casa. Il dottore, sconvolto da quanto accaduto, si limiterà a ringraziarla e le sarà talmente grato per quello che ha fatto da cominciare a pensare che la sua presenza, nella sua vita, non sia così negativa. Il medico cadrà di nuovo nell’incantesimo della rossa, che già in prigione e poi in tribunale, era riuscita a portarlo dalla sua parte e a fargli ammettere di sentire la sua mancanza. Questo nuovo tassello finirà per riaccendere le speranze della criminale, che si illuderà di aver finalmente dimostrato di essere fondamentale per suo figlio e di aver guadagnato quella chance che tanto desiderava di avere. Attento Finn, i guai stanno arrivando e ti travolgeranno!

