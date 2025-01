Endless Love Anticipazioni 16 gennaio 2025: Nihan sull'altare, Kemal in punto di morte!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 16 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Nihan, vestita da sposa, aspetta Kemal, il quale sta morendo soffocato...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 16 gennaio 2025 alle 14.10, Nihan non sa che Kemal è stato rapito, ma è molto preoccupata perché non riesce a contattarlo. Intanto, Ayhan e Zehir, dato che si sono resi conto che sta succedendo qualcosa di grave, si mettono subito in moto per salvare il Soydere. Grazie a Zeynep, i due rintracciano l'indirizzo dell'ospedale abbandonato. La giovane e Zehir trovano l'ingegnere rinchiuso in una camera iperbarica in condizioni critiche. Per fortuna Kemal è salvo, e riesce a raggiungere l'amata...

Endless Love Anticipazioni: Emir è assetato di vendetta...

Emir non ha alcuna intenzione di darsi per vinto. Il suo piano di far fuori Leyla affinché Kemal e Nihan annullassero le loro nozze è fallito, ma lui ne ha già pronto un altro - forse ancora più diabolico - per centrare il suo obiettivo. Infatti, avendo intuito che Emir sta per commettere una delle sue follie, Zeynep ha provato a dissuaderlo e fermarlo, però ha fatto un buco nell'acqua: suo marito è accecato dall'odio che nutre nei confronti del suo acerrimo nemico, e soprattutto è assetato di vendetta; quindi, non si fermerà fino a quando non avrà tolto al Soydere l'amata, ripagandolo con la stessa moneta...

Endless Love Anticipazioni: Kemal sequestrato e rinchiuso in una camera iperbarica!

Nihan si sta preparando per il suo grande giorno, mentre Kemal, preoccupato di un eventuale attacco da parte di Emir, si sta servendo dell'aiuto di Ayhan, Zehir e dei suoi uomini per presidiare la location dell'evento. In effetti, questi ultimi riescono ad intercettare per tempo gli scagnozzi dello spietato imprenditore, capitanati da Mehmet, e a portarli con forza in un magazzino. Ayhan e Zehir tirano un sospiro di sollievo, non sapendo che, in realtà, il vero piano di Emir sia un altro: sequestrare il suo rivale in amore e condurlo in un ospedale abbandonato, dove morirà soffocato in una camera iperbarica!

Zeynep e Zehir salvano Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 16 gennaio 2025

Nihan è preoccupatissima. La giovane non ha idea che Kemal sia stato rapito e che stia rischiando la vita, ma è in ansia perché, benché stiano per sposarsi, lui sembra sia scomparso: non riesce neanche a contattarlo. Nel mentre, Ayhan e Zehir, resisi conto che sta accadendo qualcosa di grave, si mettono immediatamente in moto per salvare il Soydere. I due riusciranno nell'impresa servendosi del prezioso aiuto di Zeynep, la quale, riflettendo sulle parole di Emir, intuirà dove si trovi il fratello. Zehir e la mora rintracciano l'indirizzo dell'ospedale abbandonato e, per fortuna, riescono a trovare Kemal per tempo: è rinchiuso in una camera iperbarica e sta soffocando. Il futuro sposo, nonostante se la sia vista davvero brutta, è salvo e può correre dall'amata Sezin, la quale lo attende sulla spiaggia per diventare sua moglie!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.