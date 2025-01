My Home My Destiny 2 Anticipazioni 16 gennaio 2025: Cemile disperata, Benal se ne va!

Anticipazioni TV

Cemile sta per ricevere l'ennesimo duro colpo. Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 16 gennaio 2025 su Canale 5 ci rivelano che la rossa scopre che Benal e la piccola Mujgan sono in procinto di trasferirsi altrove, e non la prende per niente bene...

Un altro duro colpo per Cemile. Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono mozzafiato. Nell'episodio in onda il 16 gennaio 2025, Cemile e Benal si scontreranno. Quest'ultima confida alla primache ha trovato un lavoro lontano, a Duzce: ha deciso di accettare la proposta ricevuta, essendo molto vantaggiosa ed avendo desiderio di voltare pagina. La rossa è distrutta: non vuole separarsi dalla piccola Mujgan, la sua adorata nipotina...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi è morto...

La prematura e drammatica morte di Mehdi ha fatto saltare gli equilibri già precari della vita di Cemile, ancora affranta per un'altra terribile dipartita, quella della sorella Mujgan. Per la rossa è stato l'ennesimo duro colpo, benché, dentro di sé, abbia sempre avuto il forte sospetto che, prima o poi, al fratello sarebbe accaduto qualcosa di tremendo; dopotutto, Mehdi, dalla natura violenta, si è sempre cacciato nei guai, ed ultimamente era persino finito in un brutto giro...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal è distrutta!

Benché Benal volesse già andarsene, per ricominciare altrove il più lontano possibile da Mehdi, che era addirittura arrivato a rinchiuderla nella sua stanza per impedirle di fuggire, la morte di quest'ultimo l'ha fatta molto soffrire, e continua a farla soffrire. In fin dei conti, si tratta pur sempre del solo uomo che abbia mai amato, nonché padre di sua figlia, la piccola Mujgan, già rimasta orfana del papà...

Cemile in preda al panico, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 16 gennaio 2025

Benal e Cemile stanno per avere una brutta discussione. Le due stanno prendendo un caffè a casa, e Benal ne approfitta per dare una notizia a Cemile: la sua vecchia caposala l'ha chiamata per dirle che la sua domanda per lavorare in un ottimo ospedale di Duzce è stata accolta. La moglie di Nuh reagisce subito male, ricordandole che il loro accordo prevedeva che lei non avrebbe lavorato per prendersi cura al meglio della piccola Mujgan. Benal insiste, rivendicando il suo sacrosanto diritto di voltare pagina e provare a ricominciare da zero. Cemile la capisce, però non riesce a tollerare il pensiero di doversi separare dalla nipotina; in fin dei conti, non le resta nessun altro della sua famiglia...

