La Promessa Anticipazioni 16 gennaio 2025: Ricardo e Santos hanno un'accesa lite e viene a galla la verità...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 16 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Ricardo e Santos stanno per avere un duro scontro...

Romulo sta presentando Santos al personale. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, il nuovo arrivato si comporta in modo strano: se con i colleghi giovani è piuttosto affabile, con quelli più anziani, al contrario, non è per niente cordiale. Inoltre, nel corso di un'accesa lite con suo padre Ricardo, Santos ammette di essere giunto a La Promessa soltanto perché non ha trovato una valida alternativa, e non per recuperare il loro rapporto. Intanto, Pelayo e Catalina - finalmente - si riavvicinano. I due si baciano, e lei confessa di non aver mai smesso di amarlo; tuttavia, ammette anche di aver bisogno di altro tempo per riflettere bene in merito alla loro relazione...

La Promessa Anticipazioni 16 gennaio 2025: L'arrivo di Ricardo e Santos...

A La Promessa sono da poco arrivati due nuovi personaggi. Uno è Ricardo. Si tratta di un vecchio amico di Romulo giunto alla tenuta appositamente per prendere il posto di quest'ultimo, ossia quello di maggiordomo. Infatti, l'anziano crede che sia giunto il momento di congedarsi. L'altro, invece, è Santos, il figlio di Ricardo che è apparso sin da subito caratterialmente molto simile al padre; proprio come Ricardo, Santos è una persona misteriosa, forse anche piuttosto ombrosa. In effetti, entrambi nascondono dei lati di sé inediti ed inquietanti...

La Promessa Anticipazioni: Santos contro Ricardo!

Romulo passa alle presentazioni ufficiali. Il vecchio maggiordomo presenta a tutto il personale de La Promessa il nuovo arrivato, nonché nuovo membro dello staff, Santos. Quest'ultimo, però, ha un atteggiamento ambivalente: è tanto affabile con i camerieri più giovani quanto arrogante con quelli più anziani. Tuttavia, Santos è ancora più scontroso con Ricardo. Durante un'animata discussione con suo padre, il ragazzo ammette che è giunto alla tenuta soltanto perché non aveva alternative valide, e non per recuperare il loro rapporto alla deriva...

La Promessa Trame e Anticipazioni: Catalina e Pelayo si riavvicinano...

Catalina, scoperto che Pelayo si era preso gioco di lei, ha deciso di troncare di netto la loro relazione amorosa, e di annullare le loro imminenti nozze. Il conte, che alla fine si è realmente innamorato di Catalina, ha tentato il tutto per tutto pur di farsi perdonare; d'altra parte, la marchesina non riusciva proprio a tollerare il pensiero che Pelayo avesse utilizzato la loro storia d'amore ed il loro business delle marmellate e delle salse come copertura per portare avanti il suo traffico illegale di armi. Ora, però, sembra che qualcosa stia cambiando. Catalina bacia il suo ex promesso sposo, e gli confida addirittura che non ha mai smesso di amarlo; poi aggiunge anche che ha comunque bisogno di più tempo per riflettere bene su ciò che vuole e su ciò che vuole fare...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 13 al 19 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.