Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 15 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 15 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 15 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 15 gennaio 2025 - Liam non ha alcuna intenzione di lasciare a Sheila campo libero ma nemmeno a Finn. Lo Spencer tornerà a casa di Steffy per aspettare il ritorno di sua figlia, dalla passeggiata insieme al dottore. Il ragazzo sarà molto nervoso e non vedrà l'ora di riabbracciare Kelly, spaventato che la piccola non sia per nulla al sicura con il suo patrigno, che ha abbracciato – pericolosamente – la Carter. Intanto Ridge, Brooke e Carter, alla Forrester Creations, parleranno di come la scarcerazione della rossa sia spaventosa. L'avvocato confermerà loro che sono state aumentate le misure di sicurezza ma purtroppo, nonostante questo, il pericolo non è ancora del tutto arginato e non si potrà fare di più...

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 15 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 15 gennaio 2025 - Nihan si sta preparando per le sue nozze. Intanto, Kemal, con l'aiuto di Ayhan e Zehir, sta facendo presidiare il luogo della cerimonia dai suoi uomini, temendo un possibile attacco da parte di Emir. Infatti, gli scagnozzi di quest'ultimo, capitanati da Mehmet, vengono avvistati e portati con la forza nel magazzino. Ayhan e Zehir sono sollevati. Peccato che il vero piano di Emir sia un altro, ossia rapire l'ingegnere e condurlo in un ospedale abbandonato per farlo morire soffocato in una camera iperbarica. Il Soydere è in grave pericolo...

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 15 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 15 gennaio 2025 - Nesrin sta mettendo a punto un incontro tra Zeynep e suo fratello Tarik. Quest'ultimo, tuttavia, dice alla sorella che potrà vederle soltanto per una cena veloce, visti tutti i suoi impegni. Allora Nesrin suggerisce all'avvocato di chiamare Nermin per chiederle di partecipare all'incontro. Nel frattempo, la donna sta continuando a girare per locali, alla ricerca del posto perfetto per il loro ristorante...

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 15 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 15 gennaio 2025 - Ayala e Margarita hanno un annuncio da fare a tutti. I due dichiarano che si sono innamorati. I marchesi sono sconvolti, ma mai quanto Martina, che va su tutte le furie. La giovane inizia ad insultarli, ed il conte prende la parola per metterla a tacere. In un secondo momento, Alonso dice a Cruz che il loro matrimonio potrebbe essere un bene: se si sposassero, se ne andrebbero finalmente dalla tenuta. Intanto, Simona affronta Virtudes. La cuoca pretende di sapere per quale motivo le ha mentito in merito alla sua visita a suo fratello Antonio; la figlia, però, reagisce in malo modo, facendola sentire in colpa per la sua curiosità. Dopodiché, Virtudes prende di petto Candela, avvisandola delle gravi conseguenze che potrebbe esserci, se non la smetterà di ficcanasare...

