Beautiful Puntata del 15 gennaio 2025: Sheila semina il terrore ma Liam è pronto a tutto per salvare la sua famiglia!

Scopriamo insieme che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 15 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Liam affilerà i coltelli per proteggere Kelly. Sua figlia non dovrà correre nessun pericolo.

Liam non ha alcuna intenzione di lasciare a Sheila campo libero ma nemmeno a Finn. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 15 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer tornerà a casa di Steffy per aspettare il ritorno di sua figlia, dalla passeggiata insieme al dottore. Il ragazzo sarà molto nervoso e non vedrà l’ora di riabbracciare Kelly, spaventato che la piccola non sia per nulla al sicura con il suo patrigno, che ha abbracciato – pericolosamente – la Carter. Intanto Ridge, Brooke e Carter, alla Forrester Creations, parleranno di come la scarcerazione della rossa sia spaventosa. L’avvocato confermerà loro che sono state aumentate le misure di sicurezza ma purtroppo, nonostante questo, il pericolo non è ancora del tutto arginato e non si potrà fare di più.

Beautiful Anticipazioni 15 gennaio 2025: Liam sull’attenti!

Liam è più che mai convinto che Finn sia un personaggio molto pericoloso per sua figlia e per Steffy. Il dottore ha dimostrato di non essere per nulla degno di fiducia; ha abbracciato Sheila, la nemica numero 1 della famiglia Forrester, e pare proprio essere stato stregato di nuovo da lei. Il figlio di Bill vuole tenere d’occhio il suo rivale soprattutto dopo aver capito che Steffy difenderà suo marito a spada tratta, nonostante il video da lui registrato. Liam si presenterà di nuovo a casa della sua ex e aspetterà con ansia il ritorno della piccola Kelly.

Beautiful Anticipazioni: Finn felice che Sheila abbia salvato Kelly

Liam avrà presto la conferma di non potersi fidare di Finn. Il dottore ha vissuto il momento più brutto della sua vita e ha rischiato di perdere per sempre la sua figliastra. Sheila ha salvato la vita a Kelly e ha impedito che la bambina affogasse. Il dottore è grato alla donna, anzi alla sua madre naturale. Il medico comincerà a cambiare idea su di lei e inizierà a pensare di doverle concedere un posto nella sua vita, dopo che si è resa protagonista di un salvataggio così tanto eroico. Ma il suo cambiamento di opinione si scontrerà molto presto con quella di Steffy, più che mai decisa a non volere la Carter vicino alla sua famiglia, per nessun motivo.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke, Carter e Ridge in allerta

La scarcerazione di Sheila non ha messo in allarme solo Steffy e Liam. Tutti sono spaventati e spereranno che la situazione non degeneri. Brooke, Ridge e Carter ne parleranno insieme alla Forrester Creations. L’avvocato confermerà loro che le misure di sicurezza sono aumentate ma purtroppo non è possibile fare altro. La decisione del Tribunale è irrevocabile e l'unica cosa che potranno fare sarà stare attenti e cercare di proteggere la famiglia di Steffy. Purtroppo però né i Forrester né i Logan potranno sapere che il pericolo più grande per la giovane figlia di Ridge sia proprio la sua stessa famiglia o meglio suo marito.

