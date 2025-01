Endless Love Anticipazioni 15 gennaio 2025: Kemal corre un grave pericolo...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 15 gennaio 2025 su Canale 5: proprio nel giorno delle nozze, Kemal sta per essere sequestrato!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 gennaio 2025, alle 14:10, Nihan si sta preparando per le sue nozze. Intanto, Kemal, con l'aiuto di Ayhan e Zehir, sta facendo presidiare il luogo della cerimonia dai suoi uomini, temendo un possibile attacco da parte di Emir. Infatti, gli scagnozzi di quest'ultimo, capitanati da Mehmet, vengono avvistati e portati con la forza nel magazzino. Ayhan e Zehir sono sollevati. Peccato che il vero piano di Emir sia un altro, ossia rapire l'ingegnere e condurlo in un ospedale abbandonato per farlo morire soffocato in una camera iperbarica. Il Soydere è in grave pericolo...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan pronti a sposarsi!

Kemal e Nihan sapevano che Emir avrebbe fatto qualsiasi cosa pur di ostacolarli, ma non avrebbero mai immaginato che sarebbe arrivato a tanto. Lo spregevole imprenditore è arrivato persino ad aiutare Asu ad evadere dall'ospedale psichiatrico affinché uccidesse Leyla. Tuttavia, la mora ha tentato di togliere la vita alla sua rivale in amore, e quando la donna se ne è accorta, le ha sparato per fermarla. Così, mentre Asu, ferita, veniva riportata nella struttura in cui era rinchiusa, Leyla veniva arrestata; quest'ultima, però, ha scritto una lettera all'ingegnere e alla Sezin per chiedere loro di sposarsi quanto prima, nonostante non sarebbe potuta essere presente...

Endless Love Anticipazioni: Emir è sempre più incattivito...

Kemal e Nihan portano avanti i preparativi delle nozze, mentre Fehime e Vildan, avendo idee diametralmente opposte in merito all'organizzazione dell'evento, continuano a scontrarsi. Emir, invece, si prepara a mettere in atto un nuovo piano, ancora più diabolico del precedente. Zeynep, terrorizzata al pensiero di ciò che il marito potrebbe arrivare a far pur di mandare a monte il matrimonio dell'anno, sta cercando di fermarlo, ma senza ottenere risultati. Infatti, Emir si sta accordando con il terribile Baran per centrare il suo obiettivo...

Kemal rischia grosso, nelle Anticipazioni di Endless Love del 15 gennaio 2025

Nihan si sta preparando per convolare a nozze con l'unico uomo che abbia mai amato in tutta la sua vita, Kemal. Intanto, però, quest'ultimo, sempre servendosi dell'aiuto di Ayhan e Zehir, sta facendo presidiare il luogo della cerimonia dai suoi uomini: il suo timore è che Emir attaccherà presto. In effetti, gli scagnozzi del ragazzo, capitanati da Mehmet, si stanno muovendo; per fortuna, vengono avvistati per tempo, e portati con forza nel magazzino. Ayhan e Zehir tirano un sospiro di sollievo. Peccato che il vero piano di Emir sia un altro: vuole sequestrare il Soydere e condurlo in un ospedale abbandonato per farlo morire soffocato all'interno di una camera iperbarica. Per il nostro amato protagonista si mette davvero molto male!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 13 al 18 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.