La Promessa Anticipazioni 15 gennaio 2025: Candela nel mirino di Virtudes...

Scopriamo che cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 15 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Virtudes, dopo un'accesa discussione con Simona, si scontra anche con Candela, e passa alle minacce...

Ayala e Margarita hanno un annuncio da fare a tutti. Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 15 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, i due dichiarano che si sono innamorati. I marchesi sono sconvolti, ma mai quanto Martina, che va su tutte le furie. La giovane inizia ad insultarli, ed il conte prende la parola per metterla a tacere. In un secondo momento, Alonso dice a Cruz che il loro matrimonio potrebbe essere un bene: se si sposassero, se ne andrebbero finalmente dalla tenuta. Intanto, Simona affronta Virtudes. La cuoca pretende di sapere per quale motivo le ha mentito in merito alla sua visita a suo fratello Antonio; la figlia, però, reagisce in malo modo, facendola sentire in colpa per la sua curiosità. Dopodiché, Virtudes prende di petto Candela, avvisandola delle gravi conseguenze che potrebbe esserci, se non la smetterà di ficcanasare...

La Promessa Anticipazioni 15 gennaio 2025: Ayala e Margarita spiazzano tutti!

Ayala ripeteva sempre a Petra che non ci fosse nulla da temere: i suoi sentimenti per lei erano rimasti inalterati, ed infatti il suo interesse per Margarita era soltanto parte di una messinscena, o meglio, di un piano finemente architettato per riuscire a colpire Cruz. Petra, nonostante fosse molto gelosa, ha deciso di provare a credergli. Purtroppo per lei, le cose potrebbe essere molto diverse da come Ayala gliele ha sempre descritte. Infatti, quest'ultimo, in compagnia della vedova, sta per fare uno spiazzante annuncio a tutti...

La Promessa Anticipazioni: Martina va su tutte le furie!

Ayala e Margarita sono al cospetto dei marchesi e di Martina perché devono fare un importante annuncio: si sono innamorati, quindi hanno deciso di stare insieme. A questo punto, la ragazza perde del tutto le staffe. Martina, che non aveva mai accettato la nuova frequentazione della madre, s'infuria ed inizia ad insultare entrambi. Allora, il conte rompe il silenzio per zittirla. Nel mentre, Alonso tenta di tranquillizzare Cruz, a dir poco furente, facendola ragionare sul fatto che, se Ayala e Margarita convolassero a nozze, se ne andrebbero dal loro palazzo...

La Promessa Trame e Anticipazioni: Virtdues minaccia Candela...

Simona prende Virtudes di petto. La cuoca ha scoperto che la figlia le ha mentito in merito alla sua visita a suo fratello, Antonio, ed ora pretende di capire il perché lo abbia fatto, e quale sia la verità. Tuttavia, Virtudes non ha alcuna intenzione di soddisfare la sua curiosità, anzi: reagisce facendola sentire in colpa. Dopodiché, infastidita, la giovane si dirige da Candela e l'affronta a brutto muso. Virtudes minaccia la donna, garantendole che, se non la smetterà di mettere il naso in questioni che non la riguardano, ne pagherà le conseguenze...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.