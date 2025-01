My Home My Destiny 2 Anticipazioni 15 gennaio 2025: Zeynep cade nella trappola di Nesrin!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 15 gennaio 2025 su Canale 5: è fatta, Zeynep è caduta nella trappola tesale da Nesrin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 15 gennaio 2025 alle 16:50, Nesrin sta mettendo a punto un incontro tra Zeynep e suo fratello Tarik. Quest'ultimo, tuttavia, dice alla sorella che potrà vederle soltanto per una cena veloce, visti tutti i suoi impegni. Allora Nesrin suggerisce all'avvocato di chiamare Nermin per chiederle di partecipare all'incontro. Nel frattempo, la donna sta continuando a girare per locali, alla ricerca del posto perfetto per il loro ristorante...

My Home My Destiny Anticipazioni: Il diabolico piano di Nesrin...

Tra Zeynep e Nesrin c'è stato subito un certo feeling. La prima stava per essere aggredita da alcune persone che poco prima aveva quasi investito, e la seconda le aveva prontamente prestato soccorso. Dopodiché, le due si sono messe a scambiare quattro chiacchiere, scoprendo di trovarsi molto bene. Zeynep però non sa che Nesrin non è chi dice di essere: si tratta di Gulbin, la sorella che se ne andò di casa quando erano entrambe piccole, e che ora è tornata appositamente per mettere in atto un diabolico piano di vendetta architettato con Ekrem e Meltem...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep è ad un bivio...

Zeynep si trova talmente tanto bene con Nesrin da fidarsi già ciecamente di lei. Infatti, quando Nesrin va a farle visita a casa, la mora le confessa di essere un po' tesa poiché incapace di fare una scelta: avrebbe dovuto accettare la proposta di Nermin e prendere in mano le redini della sua azienda, la Lotus Group, oppure continuare ad inseguire il sogno di diventare un avvocato di successo? D'altra parte, lo stesso Baris le ha consigliato di non lasciarsi sfuggire l'occasione di diventare il capo di un'importante holding...

Zeynep cade in trappola, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 15 gennaio 2025

Zeynep è entusiasta della sua amicizia con Nesrin, la quale sembra avere una soluzione immediata ad ogni suo problema. Ad esempio, ora le ha suggerito di accettare la proposta - irripetibile - di Nermin e di affidarsi ad una persona competente, che guarda caso lei le avrebbe potuto presentare. Nesrin contatta il fratello, Tarik, e gli chiede di fissare un incontro affinché possa parlare d'affari con la mora. Nonostante sembri un po' restio, visti tutti i suoi impegni, alla fine lui accetta di vederle per una cena veloce in centro. Poi, la ragazza spinge Zeynep a chiamare la madre adottiva per chiederle di partecipare all'appuntamento. Nermin, benché sia indaffarata con la ricerca del locale perfetto per il ristorante - impresa ardua -, acconsente...

