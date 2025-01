Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 14 gennaio 2025 - Per Steffy le cose potrebbero complicarsi ulteriormente. Sheila si renderà protagonista di un salvataggio in extremis, che le aprirà una porta nella vita di Finn. La rossa salverà la vita a Kelly, impedendole di affogare nelle acque marine di fronte casa. A causa di una distrazione del dottore, disturbato da una chiamata, la piccola entrerà in acqua e verrà travolta da un’onda. La Carter si affretterà a raggiungerla e a portarla in salvo. Il medico le sarà così tanto grato da cominciare a cambiare idea su di lei e su alla sua presenza nella sua vita... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 14 gennaio 2025 - Emir sta organizzando un diabolico piano per mandare all'aria il matrimonio di Kemal e Nihan. Infatti, Zeynep sta provando a convincerlo a lasciarsi alle spalle la guerra con il suo acerrimo nemico, però non riesce ad ottenere il risultato sperato. Poi, l'imprenditore incontra Baran, con il quale si sta accordando per far naufragare le nozze. Tuttavia, ancora non è noto quale sia il piano che ha in mente... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 14 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 14 gennaio 2025 - Zeynep e Nesrin stanno conversando amorevolmente. Le due sembrano amiche da tempo, tanto che la prima confida all'altra di avere un grande problema: Nermin vorrebbe metterla a capo dell'azienda, la Lotus Group; benché ne sia lusingata, il suo sogno è sempre stato un altro, ossia diventare un avvocato di successo. D'altra parte, lo stesso Baris la incoraggia ad accettare la proposta della madre adottiva, forse perché non crede abbastanza nelle sue capacità da avvocato. Nesrin spinge Zeynep a seguire il consiglio del futuro marito, e magari chiedere aiuto ad una persona esterna che potrebbe darle una mano. A questo punto, la giovane le suggerisce qualcuno, il fratello, Tarik... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 14 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 gennaio 2025 - Pelayo rivela a Catalina qual è il piano di Lorenzo. Il conte confessa all'ex fidanzata che il Capitano ha assunto il signore Bernal appositamente per metterle i bastoni tra le ruote e prendere il controllo del business delle marmellate. Catalina, però, si scaglia contro Pelayo, accusandolo di essere stato il complice di Lorenzo. Intanto, Alonso mette Cruz al corrente dello scontro che ha avuto con Ayala, ed aggiunge anche che, nonostante ciò, il Conte continuerà ad alloggiare a La Promessa, dove sarà ospite di Margarita. Vera, invece, fa sapere a Maria che la borsa piena di soldi che aveva trovato è la sua, o meglio, di suo padre: gliel'ha sottratta prima di scappare. Nel frattempo, Jana è preoccupatissima per il piccolo Diego, le cui condizioni continuano a peggiorare. La cameriera interviene. Per finire, sta per fare il suo ingresso in scena un nuovo personaggio: si tratta di Santos, il misterioso figlio di Ricardo... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

