My Home My Destiny 2 Anticipazioni 14 gennaio 2025: Nesrin mette in atto il suo diabolico piano di vendetta!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 14 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Nesrin sta per incastrare Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 14 gennaio 2025, Zeynep e Nesrin stanno conversando amorevolmente. Le due sembrano amiche da tempo, tanto che la prima confida all'altra di avere un grande problema: Nermin vorrebbe metterla a capo dell'azienda, la Lotus Group; benché ne sia lusingata, il suo sogno è sempre stato un altro, ossia diventare un avvocato di successo. D'altra parte, lo stesso Baris la incoraggia ad accettare la proposta della madre adottiva, forse perché non crede abbastanza nelle sue capacità da avvocato. Nesrin spinge Zeynep a seguire il consiglio del futuro marito, e magari chiedere aiuto ad una persona esterna che potrebbe darle una mano. A questo punto, la giovane le suggerisce qualcuno, il fratello, Tarik...

My Home My Destiny Anticipazioni: La vera identità di Nesrin...

Dopo la morte di Mehdi, il rapporto tra Zeynep e Baris si è incrinato. Lei, preda dello sconforto, si è messa alla guida in pessime condizioni, tanto che ha rischiato d'investire delle persone, che poi, di tutta risposta, hanno provato ad aggredirla. Per fortuna, Nesrin, una giovane bella e misteriosa è accorsa in suo aiuto. Così, le due sono andate ad un bar a chiacchierare, e tra di loro c'è stato sin da subito un certo feeling. Peccato che Zeynep non sappia che tale Nesrin, in realtà, sia sua sorella Gulbin, e che è in combutta con Ekrem e Meltem per vendicarsi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep ad un bivio...

Nesrin è andata a far visita a Zeynep, la quale l'ha accolta calorosamente. La ragazza ha detto di essere passata a trovarla perché desiderosa di conoscere le sue due madri, ma Zeynep le ha ben presto fatto presente che né Nermin né Sakine erano in casa. Inoltre, dato che, benché si conoscano da poco, la mora sente di potersi fidare ciecamente di Nesrin, ha deciso di confidarsi, ed infatti le rivela di essere in pena perché indecisa. La mamma adottiva le ha proposto di prendere in mano la gestione della sua azienda, la Lotus Group, però il suo sogno è sempre stato quello di diventare un avvocato di successo...

Il diabolico piano di Nesrin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 14 gennaio 2025

Zeynep confessa a Nesrin - senza nascondere un po' di delusione - che Baris le ha consigliato di accettare la proposta che le ha fatto Nermin. La protagonista sospetta che il futuro marito non creda poi tanto nelle sue capacità da avvocato. Allora la sua nuova "amica" le suggerisce di dare ascolto a Baris: non capita tutti giorni, specialmente ad una persona tanto giovane, di avere la possibilità di prendere in mano le redini di un'importante azienda. Inoltre, Nesrin dice a Zeynep che, se non si sente all'altezza, potrebbe sempre cercare l'aiuto di una persona esterna, ovviamente esperta. E, guarda caso, lei conosce qualcuno che fa proprio al caso suo: il fratello, Tarik, che ha lavorato per anni in Germania, curando l'amministrazione di un'azienda tessile...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.