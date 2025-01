Beautiful Puntata del 14 gennaio 2025: Sheila salva la vita a Kelly. Finn ora è in trappola!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 14 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Sheila salverà Kelly dall'annegamento e Finn gliene sarà talmente grato da cominciare a cambiare idea su di lei

Per Steffy le cose potrebbero complicarsi ulteriormente. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 14 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che Sheila si renderà protagonista di un salvataggio in extremis, che le aprirà una porta nella vita di Finn. La rossa salverà la vita a Kelly, impedendole di affogare nelle acque marine di fronte casa. A causa di una distrazione del dottore, disturbato da una chiamata, la piccola entrerà in acqua e verrà travolta da un’onda. La Carter si affretterà a raggiungerla e a portarla in salvo. Il medico le sarà così tanto grato da cominciare a cambiare idea su di lei e su alla sua presenza nella sua vita.

Beautiful puntata del 14 gennaio 2025: Video Anticipazioni

Guarda il video qui sotto e poi leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 14 gennaio 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni puntata del 14 gennaio 2025

Beautiful Anticipazioni: Steffy difende Finn ma…

Liam ha gelato Steffy rivelandole tutta la verità. Lo Spencer non ha potuto fare a meno di dire a sua moglie quello che è successo, preoccupato com’è per l’incolumità della Forrester e della loro figlia. Il rampollo di Bill è convinto che Finn non sia più in grado di garantire la sicurezza della sua famiglia e quindi ha deciso di intervenire lui stesso. Non ha infatti alcuna intenzione di lasciare che succeda qualcosa di male ora che Sheila è libera; la Carter tornerà sicuramente alla carica per avere un posto nella vita di Finn e di suo nipote. E purtroppo questa paura di realizzerà molto prima del previsto. Purtroppo Steffy ha attaccato Liam per difendere suo marito, non credendolo capace di mettere in pericolo i suoi cari. Questa convinzione potrebbe però ritorcersi contro la Forrester.

Beautiful Anticipazioni: Sheila salva Kelly dall’annegamento

Steffy ha difeso Finn ed è pronta a farlo ancora e ancora. La ragazza non può immaginare che la sua vita stia per cambiare per sempre e che pure il suo rapporto con l’amato marito stia per essere travolto da una valanga anzi da un’onda, come quella che rischierà di fare del male alla piccola Kelly. La bambina correrà il rischio di morire affogata. Finn la porterà in spiaggia davanti alla loro casa ma una telefonata lo distrarrà. Il giovane si allontanerà e perderà di vista la ragazzina che, disubbidendo ai suoi ordini, si avvicinerà all’acqua e sarà trascinata in mare. Sheila, in agguato vicino alla casa sulla scogliera, si renderà conto di tutto e si butterà a salvarla.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Sheila conquista Finn

Sheila riuscirà a salvare Kelly. La rossa sarà raggiunta da Finn, spaventato come non mai per la sua distrazione, che ha rischiato di fargli perdere la sua figliastra. Il ragazzo tirerà un sospiro di sollievo nel vedere la bambina tra le braccia di sua madre e non potrà ovviamente fare a meno di essere grato alla donna per aver salvato la vita alla Spencer. Questa riconoscenza sarà una vera e propria rovina. Il medico dovrà raccontare cosa è successo a Steffy ma soprattutto le dovrà dire della Carter. E alla Forrester questo non farà per nulla piacere. Non sarà assolutamente felice di dover ringraziare la sua nemica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.