Endless Love Anticipazioni 14 gennaio 2025: Zeynep prova a fermare Emir, ma lui è inferocito!

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 14 gennaio 2025 su Canale 5 Zeynep cerca di fermare Emir, ma fa un buco nell'acqua...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono ricche di emozioni. Nell'episodio in onda il 14 gennaio 2025 alle 14.10, Emir sta organizzando un diabolico piano per mandare all'aria il matrimonio di Kemal e Nihan. Infatti, Zeynep sta provando a convincerlo a lasciarsi alle spalle la guerra con il suo acerrimo nemico, però non riesce ad ottenere il risultato sperato. Poi, l'imprenditore incontra Baran, con il quale si sta accordando per far naufragare le nozze. Tuttavia, ancora non è noto quale sia il piano che ha in mente...

Endless Love Anticipazioni: Il diabolico piano di Emir...

Emir ce la sta mettendo tutta per mandare a monte il matrimonio di Kemal e Nihan: sembra che, al momento, questa sia la sua unica vera ragione di vita. Infatti, dopo aver sposato Zeynep, ha aiutato Asu ad evadere dell'ospedale psichiatrico affidandole il compito di fare fuori Leyla: con la morte di quest'ultima, i due futuri sposi avrebbero rinunciato all'idea di convolare a nozze. Qualcosa, però, non è andato come l'imprenditore aveva previsto, dato che sua sorella, anziché provare ad uccidere Leyla, ha provato ad uccidere la Sezin!

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan si sposano!

Leyla, per salvare la vita a Nihan, ha esploso un colpo di pistola contro Asu, ferendola. Allora, mentre la mora veniva riportata nell'ospedale psichiatrico, la moglie di Ayhan veniva arrestata. A questo punto, Kemal e l'amata hanno pensato che la cosa migliore fosse rimandare il loro matrimonio: si sarebbero sposati una volta che Leyla fosse tornata in libertà. La donna, tuttavia, ha scritto loro una lettera per spingerli a convolare a nozze quanto prima, nonostante la sua assenza. Pertanto, l'ingegnere e la Sezin hanno ripreso i preparativi della cerimonia!

Zeynep non riesce a fermare Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 14 gennaio 2025

Mentre Fehime e Vildan discutono, avendo due visioni diametralmente opposte su come dovrebbe essere celebrato il matrimonio tra i loro figli, Emir è sempre più incattivito. Il giovane non ha rinunciato al suo obiettivo, ossia far sì che le nozze di Kemal e Nihan saltino, tanto che sta mettendo a punto un nuovo - ed ancora più diabolico - piano. Zeynep, terrorizzata al pensiero di ciò che potrebbe arrivare a fare, sta provando a convincere Emir a lasciarsi alle spalle la guerra contro suo fratello, ma non riesce ad ottenere il risultato sperato: il marito non la sta neanche a sentire. Poco dopo, in effetti, Emir s'incontra con il temibile Baran, con il quale prende accordi proprio per far naufragare il matrimonio. Ma che cosa avrà intenzione di fare per centrare l'obiettivo stavolta?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.