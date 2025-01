La Promessa Anticipazioni 14 gennaio 2025: Pia nel panico, il figlioletto sta peggiorando!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 14 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Pia è sempre più preoccupata per Diego, il quale non sembra migliorare...

Pelayo rivela a Catalina qual è il piano di Lorenzo. Nella puntata de La Promessa in onda il 14 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete 4, il conte confessa all'ex fidanzata che il Capitano ha assunto il signore Bernal appositamente per metterle i bastoni tra le ruote e prendere il controllo del business delle marmellate. Catalina, però, si scaglia contro Pelayo, accusandolo di essere stato il complice di Lorenzo. Intanto, Alonso mette Cruz al corrente dello scontro che ha avuto con Ayala, ed aggiunge anche che, nonostante ciò, il Conte continuerà ad alloggiare a La Promessa, dove sarà ospite di Margarita. Vera, invece, fa sapere a Maria che la borsa piena di soldi che aveva trovato è la sua, o meglio, di suo padre: gliel'ha sottratta prima di scappare. Nel frattempo, Jana è preoccupatissima per il piccolo Diego, le cui condizioni continuano a peggiorare. La cameriera interviene. Per finire, sta per fare il suo ingresso in scena un nuovo personaggio: si tratta di Santos, il misterioso figlio di Ricardo...

La Promessa Anticipazioni 14 gennaio 2025: Catalina contro Pelayo!

Pelayo sta per fare una spiazzante confessione a Catalina. Il conte, sempre determinato a riconquistare fiducia e cuore della marchesina, si è ripromesso di essere del tutto sincero con lei. Allora, Pelayo rivela a Catalina qual è il piano di Lorenzo: quest'ultimo ha assunto il signore Bernal appositamente per sabotarla e prendere così il pieno controllo del business delle marmellate e delle salse. A questo punto, lei va su tutte le furie. La giovane se la prende con l'ex fidanzato, accusandolo di essere stato il complice di Lorenzo...

La Promessa Anticipazioni: Vera fa una confessione a Pia...

Alonso informa Cruz dello scontro che c'è stato tra lui ed Ayala. Quest'ultimo, sentendosi messo alla porte, è arrivato ad umiliarlo, definendolo il "cagnolino della marchesa". Nonostante abbiano discusso, però, Ayala non lascerà La Promessa, poiché continuerà ad essere ospite di Margarita. La signora è a dir poco furibonda. Intanto, anche per Vera è tempo di fare una rivelazione. La cameriera confessa a Maria che la borsa piena di denaro che aveva trovato qualche tempo fa in soffitta era sua: aveva sottratto tutti quei soldi al padre prima di scappare...

La Promessa Trame e Anticipazioni: Pia preoccupata per Diego...

Jana è preoccupatissima. La cameriera si rende conto che il piccolo Diego sta sempre peggio: le sue condizioni di salute, purtroppo, non sembrano migliorare. Pia è tesa come una corda di violino. Jana le consiglia di non far uscire il figlioletto da La Promessa, perché è importante che resti al caldo e che continuino a prendersene cura a dovere. Diego se la caverà? Nel frattempo, alla tenuta sta per fare il suo ingresso in scena un nuovo personaggio; si tratta di un giovane misterioso, Santos, il figlio del maggiordomo Ricardo. Il suo arrivo porterà scompiglio nelle vite di molti abitanti de La Promessa...

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.