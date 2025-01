Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 10 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 10 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 10 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 10 gennaio 2025 - per Hope è arrivato il momento di fare i conti con entrambi i suoi genitori. La ragazza ribadirà a sua madre e confesserà a suo padre di essere molto stanca di vedere Liam sempre diviso tra la loro famiglia e quella che ha costruito con Steffy. Ma soprattutto confesserà di non voler più avere a che fare con una persona che prova dei forti sentimenti per un’altra donna. Affermerà a gran voce di volere un amore che la faccia sentire esclusiva e unica. Deacon spererà che la figlia non stia facendo una scelta azzardata e sbagliata mentre Brooke, una volta rimasta sola con la sua bambina, le chiederà se quanto sta succedendo non sia dovuto alla sua strana e inaspettata attrazione per Thomas, che nessuno, al momento sembra capire... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 10 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 10 gennaio 2025 - Mujgan deve affrontare la dura realtà: purtroppo, Emir non è la brava persona che lei pensava e sperava fosse. Intanto, anche per Kemal è tempo di prendere atto di una terribile verità: ormai non può più fare niente per salvare Zeynep, la quale ha deciso di convolare a nozze con lo spregevole amante. Asu, invece, fugge dall'ospedale psichiatrico, mentre a casa di Leyla ed Ayhan dormono tutti. L'ingegnere non riesce a rintracciare nessuno di loro, e trovandosi in difficoltà al voltante, chiede aiuto ad Hakan... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 10 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 10 gennaio 2025 - Benal viene a sapere che la sua domanda per lavorare all'ospedale di Duzce è stata accettata. L'infermiera non ha il coraggio di parlarne subito con Cemile. Intanto, Zeynep torna in ufficio, rinunciando al suo congedo. La tensione tra lei e Baris esplode nel momento in cui scopre che lui ha deciso di passare tutti i suoi casi a Beril. Zeynep si sente sostituita, ed è furente. Al termine dell'accesa discussione, Baris le consiglia di prendere seriamente in considerazione la proposta di Nermin, ossia quella di gestire l'azienda di famiglia; a quanto punto, la mora se ne va via in fretta e furia... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 10 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 10 gennaio 2025 - Pia si troverà in grande difficoltà con Cruz. La governante scoprirà che qualcuno ha fatto la spia e ha confessato alla marchesa che Diego è nella tenuta. La nobildonna, che non vuole il piccolo tra i piedi, passerà alle minacce e costringerà la domestica a riportare il piccolo in paese, dalla sua famiglia adottiva. Intanto Vera deciderà di rompere con Lope e questo per paura che suo padre, scoprendo della sua relazione con un cameriere possa diventare pericoloso. Abel gelerà Jana rivelandole di avere con sé le foto che Manuel le ha scattato in spiaggia mentre Catalina spererà di essere riuscita a salvare il suo business, grazie all’arrivo di un nuovo cliente, Javier Bernal. Don Lorenzo si intrometterà ancora una volta e commenterà di essere sicuro che l’uomo non sia per nulla sincero... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

