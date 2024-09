Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 settembre 2024 - Deacon andrà a fare visita a Sheila per chiederle perdono. Lo Sharpe si sentirà molto in colpa per quello che ha fatto alla Carter e vorrà scusarsi con lei per averla messa in difficoltà. Una volta che arriverà davanti a lei, le rivelerà di essere stato costretto a farlo per non perdere Hope e per proteggerla. Le dirà però di non aver fatto le cose a cuor leggero e di amarla ancora molto. La rossa ascolterà tutto senza fiatare e sebbene si sia sentita inevitabilmente tradita e delusa, chiuderà la loro conversazione facendogli capire di amarlo ancora pure lei. Intanto alla Forrester Creations, grazie all’aiuto di Charlie, Ridge e Brooke avranno una grande sorpresa. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 6 settembre 2024 - all'uscita del carcere, proprio mentre Kemal, ancora scosso, si sta dirigendo verso di lei, Nihan riceve un video sul suo telefonino. Quest'ultima lo guarda e così scopre che Emir ha fatto rapire Deniz, la sua bambina. La Sezin è sotto shock. La giovane, allora, scappa via, e si reca immediatamente dallo spregevole marito per chiedergli una spiegazione. Emir le dice che, se vuole rivedere Deniz, dovrà rispettare le sue condizioni: anzitutto, dovranno tornare a vivere insieme, e poi non dovrà mai chiedere aiuto a nessuno. Per rincarare la dose, l'imprenditore le fa presente che potrebbe arrivare persino a dare la sua figlioletta in adozione! Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 6 settembre 2024 - Sakine, Nermin e le altre donne della casa sono in preda alla disperazione più totale. Tutte loro temono che Mehdi possa perdere completamente il controllo e commettere un insano gesto. Cemile non nasconde la sua preoccupazione, anche se, al contempo, vuole continuare a confidare nel buon cuore di suo fratello: non può credere che Mehdi sia in grado di fare del male a Zeynep. Intanto, Baris e Savas, determinati come non mai a rintracciare la giovane, stanno investigando, e stanno cominciando a capire dove il meccanico potrebbe averla portata e nascosta... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 settembre 2024 - Lope continuerà le ricerche di Maria ma invece che trovare la Fernandez si imbatterà in una ragazza in fuga. La giovane le dirà di chiamarsi Vera e di volersi allontanare da suo padre. Il cuoco le offrirà il suo aiuto e le proporrà di rimanere nascosta alla tenuta. Le chiederà però di non allontanarsi dalla soffitta, per non essere scoperta e causargli così dei guai. Intanto Funes informerà di aver individuato l’area in cui Maria potrebbe essere stata portata e chiederà ad Abel di cercare ulteriori indizi, stavolta negli oggetti personali di Valentin. Catalina se la prenderà con Margarita e Don Lorenzo per le loro indagini mentre il litigio tra Leonor e Martina salterà agli occhi di tutti. Pia, commossa dalle lacrime di Petra, chiederà a Feliciano di perdonare sua madre mentre Jana confesserà alla governante di aver rivelato a Curro che Diego è figlio del padre di Cruz. Qui la trama completa de La Promessa.

