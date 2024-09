My Home My Destiny 2 Anticipazioni 6 settembre 2024: Mehdi sequestra Zeynep! Vuole farle del male?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 6 settembre 2024 su Canale 5: Mehdi rapisce Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 settembre 2024, alle 14:40, nonostante le precauzioni prese da Baris, Mehdi riesce ad entrare nella sua casa e a rapire Zeynep. L'avvocato sta collaborando con la polizia per rintracciarla, mentre Savas lancia un appello sui social media. Intanto, Sakine, disperata, si confida con Baris, mentre Cemile, altrettanto sconvolta, prova a continuare a fidarsi delle intenzioni del fratello. Poi, i due fratelli iniziano a capire dove Mehdi potrebbe aver nascosto la giovane...

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris porta Zeynep in un luogo sicuro...

Una volta scoperto che era stato proprio Mehdi a distruggere l'automobile di lavoro di Zeynep, quest'ultima ha deciso di sporgere denuncia; così, ha ottenuto un ordine restrittivo. Tuttavia, mentre la polizia gli notificava la denuncia ed il meccanico si dava alla fuga, Baris, preoccupato per Zeynep, la portava via con sé e le offriva un rifugio in un luogo segreto...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi trova Zeynep e la tradisce!

Nonostante Baris abbia preso numerose precauzioni affinché Zeynep si sentisse e fosse davvero al sicuro, Mehdi, alla fine, riesce a scoprire dove si trovi la sua ex moglie. L'uomo individua la casa in cui Zeynep si è andata a rifugiare e la rapisce. Nel momento in cui si accorge di quello che è successo, l'avvocato si mette immediatamente in contatto con la polizia e, nel mentre, suo fratello Savas sta lanciando un appello sui social media...

Baris ha un'intuizione, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 6 settembre 2024

Sakine, Nermin e le altre donne della casa sono in preda alla disperazione più totale. Tutte loro temono che Mehdi possa perdere completamente il controllo e commettere un insano gesto. Cemile non nasconde la sua preoccupazione, anche se, al contempo, vuole continuare a confidare nel buon cuore di suo fratello: non può credere che Mehdi sia in grado di fare del male a Zeynep. Intanto, Baris e Savas, determinati come non mai a rintracciare la giovane, stanno investigando, e stanno cominciando a capire dove il meccanico potrebbe averla portata e nascosta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 2 al 6 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.40.