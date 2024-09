La Promessa Anticipazioni 6 settembre 2024: Una strana sorpresa per Lope!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 settembre 2024 su Canale5 vedremo che Lope, alla ricerca di Maria, si imbatterà in Vera, una ragazza in fuga da suo padre. Il cuoco le offrirà il suo aiuto. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Lope continuerà le ricerche di Maria ma invece che trovare la Fernandez si imbatterà in una ragazza in fuga. La giovane le dirà di chiamarsi Vera e di volersi allontanare da suo padre. Il cuoco le offrirà il suo aiuto e le proporrà di rimanere nascosta alla tenuta. Le chiederà però di non allontanarsi dalla soffitta, per non essere scoperta e causargli così dei guai. Intanto Funes informerà di aver individuato l’area in cui Maria potrebbe essere stata portata e chiederà ad Abel di cercare ulteriori indizi, stavolta negli oggetti personali di Valentin. Catalina se la prenderà con Margarita e Don Lorenzo per le loro indagini mentre il litigio tra Leonor e Martina salterà agli occhi di tutti. Pia, commossa dalle lacrime di Petra, chiederà a Feliciano di perdonare sua madre mentre Jana confesserà alla governante di aver rivelato a Curro che Diego è figlio del padre di Cruz.

La Promessa Anticipazioni: Lope incontra Vera

Lope si è messo alla ricerca di Maria e come Jana e Salvador è preoccupato per la sua amica. Il ragazzo vorrebbe poter trovare la cameriera, finita tra le grinfie del folle Valentin. Durante le sue ricerche si imbatterà però in un’altra giovane in difficoltà. Questa gli rivelerà di chiamarsi Vera e di essere in fuga da suo padre. Il buon cuoco le offrirà il suo aiuto e le proporrà di trasferirsi a La Promessa, restando però nascosta nella soffitta. Potrà rimanere il tempo che vorrà ma nessuno dovrà sapere di lei. La giovane accetterà e lo ringrazierà di cuore. Vi anticipiamo che il personaggio di Vera continuerà a farci compagnia a lungo e su di lei si scoprirà una verità davvero sconvolgente.

Anticipazioni La Promessa: Catalina sgrida Margarita e Don Lorenzo

Pelayo ha rivelato a Catalina di sentirsi sotto pressione a causa di Margarita e Don Lorenzo, che non smettono di tormentarlo. La marchesina prenderà le difese del suo socio e sgriderà gli zii, chiedendo loro di smetterla con questo assurdo atteggiamento. Intanto Leonor non perdona Martina e il litigio tra le due ragazze, di solito molto unite, scatenerà la curiosità e la preoccupazione della famiglia. Pia, dopo aver visto le lacrime di Petra, chiederà a Feliciano di trovare il coraggio di perdonare sua madre.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Le ricerche di Maria fanno un passo in avanti

Grazie ad Abel, Funes ha ristretto il campo di ricerca e individuerà l’area dove potrebbe essere stata portata Maria. Il sergente avrà però ancora bisogno dell’aiuto del dottore e gli consegnerà gli effetti personali di Valentin, affinché possa indagare. Jana confesserà a Pia di aver rivelato a Curro, nuovo barone di Linaja, della vera paternità di suo figlio, nella speranza che il fratello possa dare una mano al piccolo. La cameriera rassicurerà la governante dicendole di aver chiesto al ragazzo il massimo riserbo sulla questione.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.