Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2024

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 settembre 2024 - Carter continuerà a domandare a Katie quali siano i suoi sentimenti per Bill. Il Walton sarà spaventato di perdere la Logan e avrà paura che la donna ami ancora il suo ex marito, ora diventato l’uomo che lei ha sempre sognato di avere accanto. I due cercheranno di chiarirsi ma verranno interrotti dall’arrivo di Bill, pronto a fare una domanda alla madre di Will. Intanto Deacon dirà a Hope di non sentirsi per nulla un eroe e di aver fatto il minimo. Il grande lavoro per arrestare Sheila lo hanno fatto Ridge e Bill e sono loro da ringraziare. Lo Sharpe cercherà di sviare il discorso e chiederà alla figlia di raccontargli del suo lavoro, raccomandandole di non perdere la sua concentrazione su Liam e sulla sua famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 settembre 2024 - Emir si sta riprendendo, e giorno dopo giorno sembra stare meglio. Così, Tarik decide di andare a fargli visita in ospedale: deve parlargli a quattr'occhi con una certa urgenza. Il primogenito di casa Soydere ci tiene a far sapere al suo spregevole capo che, dal momento che c'è stato quel terribile scontro con Kemal, non potrà più lavorare al suo servizio. Emir appare - stranamente - molto tranquillo, anche se, velatamente, lo minaccia. Poco dopo, l'imprenditore riceve un'altra visita, e stavolta avrà luogo una discussione piuttosto animata: Asu sta per dirgli qualcosa che lo manderà su tutte le furie! Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 4 settembre 2024 - Zeynep sta facendo la conoscenza di una persona molto importante per Baris, ossia il fratello malato, Savas. Quest'ultimo, però, è un ragazzo piuttosto schivo, e la figlia di Sakine e Bayram, desiderosa di farlo socializzare, gli fa una proposta che, incredibilmente, verrà accettata: partecipare ad una cena di famiglia. L'avvocato è colpito dalle capacità persuasive - e dal buon cuore - di Zeynep. Intanto, Benal sta per fare una confidenza a Cemile: ha qualche problema con la gravidanza. Dato che la donna porta in grembo sua nipote, ossia la figlia di Mehdi, la rossa la invita a restare a casa sua affinché possa ricevere le cure necessarie... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 settembre 2024 - Manuel tornerà alla tenuta dopo la sua visita a Jimena. Il ragazzo se la prenderà con i suoi genitori e li accuserà di averlo messo in difficoltà, facendogli sposare una donna instabile, che ha provato a uccidere sua sorella. Il marchesino non potrà mai perdonare i marchesi e ripudierà la consorte mentre Leonor, scoperta la relazione tra Curro e Martina, riferirà alla cugina di essere arrabbiata con lei e delusa dal fatto di non essere stata informata dei fatti. Simona sarà molto spaventata per Maria ma anche per suo figlio. Valentin potrebbe aver fatto del male pure al suo Antonio. La Fernandez, nel mentre, cercherà di resistere. Le sue condizioni saranno critiche. Nella grotta non c’è né cibo né acqua. Teresa rivelerà a Feliciano di amarlo mentre le salse di Pelayo e Catalina avranno molto successo. Qui la trama completa de La Promessa.

