Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2024: Carter ha paura di perdere Katie a causa di Bill!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 4 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Carter continuerà a domandare a Katie quali siano i suoi sentimenti per Bill. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Walton sarà spaventato di perdere la Logan e avrà paura che la donna ami ancora il suo ex marito, ora diventato l’uomo che lei ha sempre sognato di avere accanto. I due cercheranno di chiarirsi ma verranno interrotti dall’arrivo di Bill, pronto a fare una domanda alla madre di Will. Intanto Deacon dirà a Hope di non sentirsi per nulla un eroe e di aver fatto il minimo. Il grande lavoro per arrestare Sheila lo hanno fatto Ridge e Bill e sono loro da ringraziare. Lo Sharpe cercherà di sviare il discorso e chiederà alla figlia di raccontargli del suo lavoro, raccomandandole di non perdere la sua concentrazione su Liam e sulla sua famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Carter vuole risposte!

Bill è un eroe e Katie non potrebbe essere più fiera di lui. Quello che è successo con Sheila ha messo lo Spencer sotto una luce diversa e Carter si è reso subito conto che la Logan ha cominciato a guardare il suo ex con occhi diversi. L’avvocato ha il terrore che la sorella di Brooke, con cui lui ora ha una storia, torni tra le braccia del padre di Will e lo lasci, spezzandogli il cuore. Deciderà quindi di far domande dirette e di avere dall’interessata una risposta chiara e precisa, senza non detti. Le ricorderà persino degli errori commessi da Bill e dalla sua eterna confusione tra lei e Brooke, cosa che l’ha fatta soffrire per anni e l’ha resa insicura e triste.

Anticipazioni Beautiful: Katie rassicura Carter ma poi arriva Bill

Katie sarà sempre del parere che Bill non possa più essere l’uomo della sua vita. La Logan ha preso le distanze dal suo ex, per cui prova dei forti sentimenti d’affetto ma con cui non vuole costruire alcun futuro. La madre di Will rassicurerà il Walton e gli prometterà di stargli accanto. I due verranno però interrotti da Bill, che ha ancora qualcosa da chiedere alla sua ex moglie e non ha ancora intenzione di mollare la presa su di lei… e forse non lo farà mai.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon sprona Hope a dedicarsi alla sua famiglia

Deacon ha mentito a Hope e continuerà a farlo. Lo Sharpe non può rivelarle di provare dei sentimenti per Sheila e di essere dispiaciuto per come sono andate a finire le cose. L’ex barista non vuole deludere la sua bambina e non vuole che lei si allontani da lui e per sviare l’argomento Sheila Carter, ribadirà di essere solo stato d’aiuto a Ridge e Bill e di non essere un eroe come loro. Poi chiederà alla giovane di parlargli del suo lavoro e la spronerà a non essere fagocitata dai suoi impegni di carriera ma a focalizzarsi su Liam e la sua famiglia. Questo consiglio farà breccia nel cuore della Logan, che si sentirà in colpa per i suoi pensieri impuri verso Thomas, che non la lasciano in pace.

