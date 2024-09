La Promessa Anticipazioni 4 settembre 2024: Manuel ripudia Jimena mentre Leonor smaschera Martina e Curro

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 4 settembre 2024. Nell’episodio della Soap vedremo che Manuel ripudierà Jimena e se la prenderà con i genitori per averlo costretto a un matrimonio infelice. Intanto Leonor sarà furiosa contro Martina.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 4 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Manuel tornerà alla tenuta dopo la sua visita a Jimena. Il ragazzo se la prenderà con i suoi genitori e li accuserà di averlo messo in difficoltà, facendogli sposare una donna instabile, che ha provato a uccidere sua sorella. Il marchesino non potrà mai perdonare i marchesi e ripudierà la consorte mentre Leonor, scoperta la relazione tra Curro e Martina, riferirà alla cugina di essere arrabbiata con lei e delusa dal fatto di non essere stata informata dei fatti. Simona sarà molto spaventata per Maria ma anche per suo figlio. Valentin potrebbe aver fatto del male pure al suo Antonio. La Fernandez, nel mentre, cercherà di resistere. Le sue condizioni saranno critiche. Nella grotta non c’è né cibo né acqua. Teresa rivelerà a Feliciano di amarlo mentre le salse di Pelayo e Catalina avranno molto successo.

La Promessa Anticipazioni: Manuel ripudia Jimena

Manuel, controvoglia, ha raggiunto Jimena a casa dei suoi genitori. Il ragazzo tornerà alla tenuta più che mai furioso. La visita alla moglie lo ha reso molto nervoso e non ha sortito alcun tipo di effetto positivo, anzi! Il marchesino accuserà Don Alonso e Cruz di averlo costretto a sposare una donna rivelatasi poi instabile e capace persino di uccidere. Il giovane ripudierà la consorte e rivelerà di non poter mai perdonare la sua famiglia per averlo messo così tanto in difficoltà.

Anticipazioni La Promessa: Leonor smaschera Curro e Martina

Leonor ha visto Martina e Curro baciarsi ed è rimasta senza parole. La ragazza capirà che i due hanno una relazione da tempo e sarà molto delusa che sua cugina non le abbia detto nulla. La giovane, in preda all’ira, smaschererà i due amanti e urlerà contro di loro, convinta di non poterli perdonare. Intanto Cruz si opporrà all’idea che la figlia parta per l’America e si metta a lavorare ma apprezzerà che la giovane abbia una passione per la moda. Catalina e Pelayo conquisteranno tutti con le loro nuove salse mentre Teresa rivelerà a Feliciano di amarlo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Simona teme che Valentin abbia fatto del male ad Antonio

Simona si sentirà ancora in colpa per aver permesso a Valentin di entrare a La Promessa e avrà paura che il ragazzo abbia fatto del male anche a suo figlio Antonio. La cuoca spererà che i suoi timori stavolta siano infondati. Jana confesserà a Curro, nuovo barone de Linaja, che Diego – il bambino di Pia – è figlio del padre di Cruz ma gli farà promettere di tenere per sé questa informazione. Maria è in trappola e si troverà ancora nella grotta e per lei si metterà molto male. Non ha né cibo né acqua e la sua vita sarà appesa a in filo. Nonostante le richieste di Pelayo, Cavendish rifiuterà che lo scambio avvenga fuori dalle terre della tenuta.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.