My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 settembre 2024: Zeynep scopre il passato di Baris!

Anticipazioni TV

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 settembre 2024, alle 14:40, durante un pranzo, Zeynep scopre parte del passato di Baris ed incontra il fratello malato, Savas. Successivamente, la giovane riesce a convincere quest'ultimo a partecipare ad una cena di famiglia, sorprendendo in modo positivo l'avvocato. Intanto, Benal confida a Cemile di avere qualche problema con la gravidanza; allora, la rossa la invita a restare a casa sua per ricevere le cure necessarie...

Zeynep ha scoperto che è stato Mehdi a distruggere la sua automobile del lavoro, ed è sotto shock. La ragazza si rende conto di non avere altra scelta, deve andare a sporgere denuncia contro l'ex marito immediatamente. Zeynep, in questo modo, ottiene un ordine restrittivo. Nel momento in cui la polizia tenta di notificare la denuncia, Mehdi si dà alla fuga. Quest'ultimo si mette sulle tracce dell'ex moglie: prima la cerca sul posto di lavoro e poi a casa di Sultan, dove viene prontamente respinto. Nel mentre, Baris, preoccupato per Zeynep, la sta portando in un luogo sicuro...

Zeynep è ancora piuttosto scossa per quello che sta succedendo nella sua vita: sembra proprio che Mehdi si sia trasformato nel suo stalker. Tra l'altro, i suoi attacchi d'ira le fanno temere il peggio, e Baris è dello stesso avviso; pertanto, sperando che in questo modo possa riuscire a proteggerla, l'ha portata via con sé in un luogo sicuro. E qui, durante un pranzo, la giovane comincia a scoprire parte del passato del suo capo...

Zeynep sta facendo la conoscenza di una persona molto importante per Baris, ossia il fratello malato, Savas. Quest'ultimo, però, è un ragazzo piuttosto schivo, e la figlia di Sakine e Bayram, desiderosa di farlo socializzare, gli fa una proposta che, incredibilmente, verrà accettata: partecipare ad una cena di famiglia. L'avvocato è colpito dalle capacità persuasive - e dal buon cuore - di Zeynep. Intanto, Benal sta per fare una confidenza a Cemile: ha qualche problema con la gravidanza. Dato che la donna porta in grembo sua nipote, ossia la figlia di Mehdi, la rossa la invita a restare a casa sua affinché possa ricevere le cure necessarie...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 2 al 6 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.40.