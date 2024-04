Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 aprile 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 aprile 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 aprile 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 aprile 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 aprile 2024 - Bill comincerà a meditare vendetta e la sua rivincita, ve lo diciamo subito, arriverà presto e sarà ricca di colpi di scena. Lo Spencer si troverà solo e sconsolato a Il Giardino. Il magnate, rifiutato sia da Brooke che da Katie e reduce persino di una ramanzina da parte di Carter, sarà talmente furioso e atterrito, da non riuscire nemmeno a rispondere alle provocazioni di Deacon, che non si farà sfuggire l’occasione di tormentarlo almeno un pochino, divertito di vederlo così. Intanto a Villa Forrester, tra Steffy e Thomas scoppierà una lite furibonda. I due ragazzi si accuseranno a vicenda di aver rovinato la loro famiglia mentre Ridge cercherà di ottenere il perdono di Brooke, che stavolta non sembrerà per nulla convinta di voler credere al pentimento del suo ex marito ma soprattutto dimostrerà di essere stanca che le cose, tra loro, vadano sempre così. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 7 al 13 aprile 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 aprile 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 aprile 2024 - Salih ha scoperto che l'amata si è lasciata corteggiare da Ozan, e, com'era facilmente intuibile, non l'ha presa molto bene. Il ragazzo si sente tradito, ma si sente anche deluso perché certo che Zeynep sia interessata al giovane per la sua ricchezza. Per tale ragione, Salih, con il cuore a pezzi, non ha altra scelta: deve mettere un punto alla loro relazione amorosa e dirle addio per sempre. Intanto, Kemal ha urgentemente bisogno di andare a parlare con Nihan. L'ingegnere chiede alla pittrice di ordinare ad Ozan di stare alla larga dalla sorella, dato che già l'ha fatta finire in grossi guai... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 13 aprile 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 aprile 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 aprile 2024 - Curro comincerà una nuova vita con nuove certezze. Il ragazzo riuscirà a riprendersi dallo shock provocato dalle rivelazioni di Jana e a cominciare a pensare ad altro, soprattutto al suo amore per Martina. I due, usciti allo scoperto e innamorati più che mai, si lasceranno andare alla passione, stando ben attenti a non farsi scoprire dai marchesi. Curro troverà pure il coraggio di confessare alla marchesina i suoi dubbi sulla sua nascita e le rivelerà quanto scoperto sulla sua vera madre. Martina lo inviterà a essere cauto e a procedere con calma nella ricerca della verità sulle sue origini. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 12 aprile 2024.