La Promessa Anticipazioni 9 aprile 2024: Tra Curro e Martina è amore!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 9 aprile 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Curro e Martina cominceranno la loro storia d'amore. Il ragazzo troverà il coraggio di confessare all'amata molti segreti sulla sua nascita.

Curro comincerà una nuova vita con nuove certezze. Nella puntata de La Promessa che vedremo su Canale5 il 9 aprile 2024, alle ore 16.40, il ragazzo riuscirà a riprendersi dallo shock provocato dalle rivelazioni di Jana e a cominciare a pensare ad altro, soprattutto al suo amore per Martina. I due, usciti allo scoperto e innamorati più che mai, si lasceranno andare alla passione, stando ben attenti a non farsi scoprire dai marchesi. Curro troverà pure il coraggio di confessare alla marchesina i suoi dubbi sulla sua nascita e le rivelerà quanto scoperto sulla sua vera madre. Martina lo inviterà a essere cauto e a procedere con calma nella ricerca della verità sulle sue origini.

Anticipazioni La Promessa: Curro pronto a una nuova vita

Jana ha rotto ogni indugio e ha deciso di rivelare a Curro tutta la verità. Dopo averci pensato e girato intorno per mesi, la cameriera ha confessato al giovane conte di essere sua sorella e che il suo vero nome non è Curro ma Marcos. Il ragazzo è ovviamente rimasto senza parole, attonito davanti a una simile rivelazione, che non si immaginava per nulla, nonostante avesse già capito che sulla sua nascita ci fossero ancora tanti segreti di scoprire e tante rivelazioni ancora scottanti da svelare. Vi anticipiamo che presto verrà a sapere tutto quello che da sempre lo tormenta.

La Promessa Anticipazioni: Curro e Martina finalmente insieme

Martina si è liberata di Beatriz e finalmente ha potuto dichiararsi a Curro. La ragazza è uscita allo scoperto ma ha dovuto aspettare un po’ prima che il giovane si riprendesse dello shock delle rivelazioni di Jana e riuscisse a capire che, finalmente, la marchesina gli aveva rivelato cosa davvero prova per lui. Superati tutti gli ostacoli, i due ragazzi riusciranno a godersi il loro amore e Curro si lascerà andare anche a confessioni che mai avrebbe pensato di fare.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Curro confessa a Martina tutti i suoi segreti

Curro e Martina saranno innamorati più che mai ma non potranno uscire allo scoperto, per il momento. I marchesi non dovranno sapere, ancora, del loro amore, e dovranno andarci molto cauti. Curro troverà nella marchesina una spalla su cui appoggiarsi in un momento davvero molto particolare della sua vita. Dopo aver scoperto di essere il fratello di Jana, il giovane è rimasto turbato e per questo si sentirà di rivelare alla compagna tutti i dubbi sulla sua nascita e tutti i segreti che sino a ora ha tenuto per sé. Martina lo inviterà a tenere per sé queste novità e ad andarci molto cauto nelle sue ricerche.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dall'8 al 12 aprile 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.