La Promessa Anticipazioni dall'8 al 12 aprile 2024: Tremenda vendetta. Cruz ha in pugno la Baronessa!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dall'8 al 12 aprile 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dall'8 al 12 aprile 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 8 aprile 2024

Il ritorno di Cruz alla tenuta nasconde una grande sorpresa. La marchesa è venuta a conoscenza di un segreto per mettere in difficoltà la baronessa. La moglie di Don Alonso ha scoperto qualcosa in più sulla morte del marito di Elisa e lo userà contro di lei. La Grazalema affronterà Lorenzo, che le confiderà di aver detto lui a Cruz tutta la verità. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'8 aprile 2024.

Puntata di Martedì 9 aprile 2024

Curro si riprenderà dallo shock causato dalle confessioni di Jana e si dedicherà al suo amore per Martina. Il ragazzo arriverà persino a rivelarle i suoi dubbi sulla sua nascita e la marchesina lo inviterà a essere molto cauto. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 9 aprile 2024.

Puntata di Mercoledì 10 aprile 2024

Nuovi ostacoli in arrivo nella vita di Jana. La ragazza vorrà sapere cosa Curro intenda fare ora che sa tutta la verità ma si troverà anche a dover dire di nuovo di sì a Manuel, che le chiederà di aiutare la suocera, la Duchessa de Los infantes, che soffre di lombalgia. La cameriera però rifiuterà i soldi che la nobile vuole darle per il suo aiuto. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 10 aprile 2024

Puntata di Giovedì 11 aprile 2024

Maria non riuscirà a far fare pace a Lope e Salvador. Distrutta e ormai consapevole di non poter fare nulla, la ragazza chiederà a Teresa di darle una mano. In soccorso delle due ragazze arriverà Mauro. Pia comincerà ad avere qualche sospetto su chi possa averla avvelenata. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa dell'11 aprile 2024

Puntata di Venerdì 12 aprile 2024

Simona e Candela continueranno a seguire le loro lezioni mentre Curro riferirà a Jana di non voler rivelare a nessuno che sono fratelli, solo per non mettere in pericolo la sua relazione con Martina. Intanto Mercedes lascerà la tenuta e si complimenterà con Cruz per l’ottimo lavoro svolto da Jana. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 12 aprile 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.