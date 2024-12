Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 7 dicembre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 7 dicembre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.40.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 dicembre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 7 dicembre 2024 - Hope e Thomas si lasceranno andare alla passione e faranno l'amore. I due ragazzi, dopo aver a lungo indugiato, si sentiranno liberi di dare sfogo ai loro sentimenti. La Logan per prima. Dopo aver superato i suoi sensi di colpa nei confronti di Liam e della loro famiglia, la ragazza ha passato una delle notti più belle della sua vita. Intanto lo Spencer, ignaro di quello che sta succedendo alla moglie, continuerà a ribadire al fratello di non riuscire a perdonare la consorte e di non poter dimenticare quanto accaduto. Ridge, Carter e Katie invece saranno più che mai convinti che tutto tornerà alla normalità… ma si sbaglieranno di grosso. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 dicembre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 7 dicembre 2024 - Emir è sicuro di avere un piano infallibile: Nihan, davanti alla minaccia di perdere la piccola Deniz in una causa di divorzio, resterà insieme a lui. Intanto, Leyla ed Ayhan, dopo aver parlato con uno dei bambini malati, vanno a fare un'ispezione in questo campo dove andava a giocare. In un secondo momento, Kemal e Zehir vanno a parlare con i minatori della miniera le cui irregolarità hanno portato all'arresto di Nihan. Così, scoprono che lì non ci sono i sistemi di sicurezza, e che Asu, il giorno prima di denunciare la sua rivale in amore, è andata a parlare con alcuni minatori. La mora ha paura di finire nei guai, ma Emir ha già trovato qualcuno pronto a dichiararsi colpevole al suo posto. Nel frattempo, fervono i preparativi delle nozze tra Hakan e Zeynep, ma quest'ultima continua a pensare all'ex amante, a cui ha qualcosa da dire. In seguito, sta per essere celebrato il matrimonio, però le cose non vanno come previsto: minacce e sconvolgenti rivelazioni avranno delle gravi conseguenze su tutta la famiglia Soydere... Qui la trama completa delle puntate di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 7 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 dicembre 2024 - Abel, pentito per il suo comportamento, chiederà scusa a Jana e Manuel e prometterà ai due ragazzi di sostenere la loro relazione. I due ragazzi gliene saranno grati ma il ritorno di Jimena li manterrà sull’attenti. Nessuno alla tenuta sarà felice della presenza della ragazza; tutti saranno spaventati che lei possa fare qualche altra azione sconsiderata. Per questo Cruz continuerà a farla tenere d’occhio dalla servitù. Margarita accuserà Ayala di avere dei secondi fini con lei ma il conte, deciso a non farsi scoprire, negherà con forza. Lope e Vera faranno pace ma la ragazza si rifiuterà comunque di presentare all’innamorato la sua famiglia mentre Simona e Candela ringrazieranno Teresa per il suo impegno con Virtudes. Mister Cavendish si incontrerà con Pelayo e scoprirà che Don Lorenzo è il nuovo socio del giovane. La presenza del Capitano sarà molto utile per risolvere uno spiacevole imprevisto che capiterà ai tre, mentre staranno stipulando un nuovo accordo. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

