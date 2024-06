Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 giugno 2024 - Steffy e Finn saranno sempre più fiuriosi e non riusciranno a perdonare Bill. I due ragazzi continueranno a riflettere su quello che è accaduto e sul tradimento dello Spencer che non solo ha voltato le spalle a loro ma anche a tutta la sua famiglia. Accogliere Sheila, aiutarla, scagionarla, amarla e ricattare qualcuno per lei, è un’azione che nessuno si sarebbe aspettato da lui nemmeno nel passato, quando era un uomo spietato e senza scrupoli. Intanto Sheila sarà ancora alla Forrester Creations in “compagnia” di Katie. La rossa alzerà i tacchi quando la conversazione con la Logan verrà interrotta dall’arrivo di Carter. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 6 giugno 2024 - dopo che Zeynep le ha rivelato che cosa aveva sentito, ossia Onder confidare a Leyla di aver vissuto infelicemente perché senza di lei, Vildan è andata su tutte le furie. Quest'ultima, senza esitare neanche un secondo, ha messo il marito alla porta, chiedendogli di non farsi rivedere mai più. Ora, Onder si prepara a lasciare la villa. Intanto, Asu sta interrogando Leyla. La ragazza vorrebbe sapere che cosa ne pensi sinceramente del suo legame con l'ingegnere; la donna le risponde che, a parer suo, alla fine l'amore tra il Soydere e la Sezin trionferà! Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 giugno 2024 - Martina e Curro saranno pronti a sposarsi. La marchesina e il fratello di Jana cominceranno a organizzare la loro fuga d’amore. Solo lasciando la tenuta e sposandosi in segreto, riusciranno a evitare il matrimonio combinato con Antonio. Simona e Candela saranno costrette a confessare a Don Romulo e a Pia di aver nascosto Don Carlos nel loro alloggio mentre Manuel accetterà la richiesta di Jimena e inviterà la duchessa Mercedes. Il marchesino chiederà inoltre a sua madre di non mettersi in mezzo nella sua decisione di trasferirsi a Madrid. Feliciano continuerà a subire le angherie della servitù, a causa della sua parentela con Petra mentre Don Alonso cercherà di convincere Fernando a recuperare il suo rapporto con la figlia e a salvarla da un futuro infelice. Ramona ha ripreso i sensi ma sarà ancora molto confusa. Finirà infatti per scambiare Abel per suo figlio Josè. Catalina accetterà di dare una mano a Maria per la colletta in favore di Salvador. Qui la trama completa de La Promessa.

