La Promessa Anticipazioni 6 giugno 2024: Martina e Curro pronti a fuggire. Nessuno ostacolerà il loro amore!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 6 giugno 2024 su Canale5 Martina e Curro si prepareranno alla fuga e al loro matrimonio in gran segreto mentre Jana sarà in ansia per Ramona, scomparsa all'improvviso. Scopriamo insieme le Anticipazioni della Soap.

Nella puntata de La Promessa in onda il 6 giugno 2024, alle ore 14.55 su Canale5, Martina e Curro saranno pronti a sposarsi. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina e il fratello di Jana cominceranno a organizzare la loro fuga d’amore. Solo lasciando la tenuta e sposandosi in segreto, riusciranno a evitare il matrimonio combinato con Antonio. Simona e Candela saranno costrette a confessare a Don Romulo e a Pia di aver nascosto Don Carlos nel loro alloggio mentre Manuel accetterà la richiesta di Jimena e inviterà la duchessa Mercedes. Il marchesino chiederà inoltre a sua madre di non mettersi in mezzo nella sua decisione di trasferirsi a Madrid. Feliciano continuerà a subire le angherie della servitù, a causa della sua parentela con Petra mentre Don Alonso cercherà di convincere Fernando a recuperare il suo rapporto con la figlia e a salvarla da un futuro infelice. Ramona ha ripreso i sensi ma sarà ancora molto confusa. Finirà infatti per scambiare Abel per suo figlio Josè. Catalina accetterà di dare una mano a Maria per la colletta in favore di Salvador.

Anticipazioni La Promessa: Curro e Martina presto sposi e liberi?

Curro ha proposto a Martina di sposarlo per salvarla dal matrimonio combinato con Antonio. La ragazza è molto felice di questa soluzione non solo perché non dovrà cedere alle richieste dei genitori ma anche perché convolerà a nozze con un uomo che ama. I due ragazzi si prepareranno a fuggire e diventare marito e moglie. Ma riusciranno a portare a realizzare il loro sogno? Intanto Don Alonso cercherà di convincere Fernando a recuperare il suo rapporto con la figlia e a non condannare la ragazza a un futuro infelice.

La Promessa Anticipazioni: Candela e Simona spalle al muro

Teresa ha evitato che Cruz trovasse Don Carlos nella stanza di Simona e Candela. Le due cuoche saranno però costrette a confessare a Don Romulo e a Pia di aver nascosto il maestro. Maria coinvolgerà Catalina a dare il suo contributo alla colletta per Salvador. La marchesina sarà molto contenta di dare una mano mentre Feliciano continuerà a essere maltrattato dalla servitù, a causa della sua parentela con Petra. Ramona si sveglierà ma in preda ancora alla confusione finirà per scambiare Abel per suo figlio Josè.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Mercedes torna alla tenuta

Manuel non ha ancora dato una risposta definitiva al trasferimento a Madrid. Il ragazzo, dopo la discussione avuta con la moglie, cercherà di farle tornare il sorriso e accetterà di invitare Mercedes alla tenuta, esattamente come Jimena desidera. Il marchese si farà avanti anche con Cruz, alla quale intimerà di lasciarlo in pace e di non mettersi in mezzo nella sua decisione di lasciare La Promessa e di trasferirsi in città. Jana sarà spaventata dalla fuga improvvisa di Ramona. La ragazza e Abel saranno costretti a mettersi alla sua ricerca.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 7 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.