Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5, Beautiful, Endless Love, e quella di Rete 4, La Promessa, per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 gennaio 2025, le prime due su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 14.00 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.15, incontreremo Nihan e Kemal, protagonisti di Endless Love, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata in replica di oggi 5 gennaio 2025

Nella puntata in replica di Beautiful di oggi - 5 gennaio 2025 - rivedremo il momento in cui il giudice scarcererà Sheila, poiché le prove acquisite da Bill non possono essere ritenute legali e quindi non possono essere messe agli atti. La criminale tornerà in libertà e per Steffy e la sua famiglia ricominceranno gli incubi. Finn invece si lascerà trascinare dall’abbraccio di sua madre, felice per come si sono messe le cose per lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 gennaio 2025

Nelle puntate in replica di Endless Love di oggi - 5 gennaio 2025 - Fehime ha preparato uno scatolone e lo consegna a Zeynep; al suo interno, c'è un pacco destinato a Kemal con una chiavetta contenente i video che incastrano Emir per l'omicidio della povera Linda. Intanto, l'ingegnere sta incontrando il rivale per costringerlo a firmare l'accordo per il divorzio consensuale con Nihan. Il Soydere e l'amata sono al settimo cielo, sicuri che, da questo momento in avanti, niente e nessuno li ostacolerà più. Tuttavia, Emir ed Asu stanno tramando alle loro spalle. In un secondo momento, mentre si continua a festeggiare la notizia del divorzio di Nihan ed Emir, Kemal riceve una convocazione per un test del DNA che accerterà definitivamente la paternità della piccola Deniz. Lui è contento e pensa al futuro, anche se è anche piuttosto inquieto. Nel frattempo, le banche iniziano a ritirare i fidi alla Kozcuoglu Holding, dato che la giovane, per accelerare la sconfitta dei suoi nemici, non paga in tempo le rate del piano di rientro. Per finire, Emir, aggiornato da Asu in merito al ritrovamento del video incriminante, si scontra con Galip. Al contempo, la figlia di Fehime ed Huseyin si prepara a cogliere l'amato di sorpresa...Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 gennaio 2025 - il padre di Jimena chiamerà Cruz e intimerà a lei e alla sua famiglia di tenersi lontani dal funerale della figlia. Pia sarà costretta a raccontare a Don Ricardo tutta la verità su suo figlio Diego e tra i due ci sarà un chiarimento. Maria riceverà una misteriosa lettera che la preoccuperà visibilmente mentre la marchesa, sconvolta dalla chiamata dei consuoceri, deciderà di riprendere in mano la gestione dell’intera tenuta. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.