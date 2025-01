Beautiful Puntata del 5 gennaio 2025, Replica: Sheila viene liberata e Finn l'abbraccia mentre negli USA è felice con Deacon

Anticipazioni TV

Beautiful continua ad andare in onda in replica su Canale5 anche il 5 gennaio 2025. Nella puntata rivedremo il momento in cui Sheila sarà scarcerata ma anche quello in cui Finn ricambierà l'abbraccio di sua madre. Intanto nelle puntate americane della Soap, Sheila è più che mai felice accanto a Deacon.

Beautiful tornerà a farci compagnia con le puntate inedite il 7 gennaio 2025. In attesa di scoprire le novità che ci riserva la Soap americana, continuiamo con le repliche degli episodi trasmessi in dicembre 2024. Nella puntata che vedremo in onda il 5 gennaio 2025, alle ore 14.00, rivedremo il momento in cui il giudice scarcererà Sheila, poiché le prove acquisite da Bill non possono essere ritenute legali e quindi non possono essere messe agli atti. La criminale tornerà in libertà e per Steffy e la sua famiglia ricominceranno gli incubi. Finn invece si lascerà trascinare dall’abbraccio di sua madre, felice per come si sono messe le cose per lei.

Intanto nelle puntate americane della Soap, Sheila è ancora una donna libera ed è felicemente sposata con Deacon. La Carter sembra aver messo da parte ogni sfida contro i Forrester, che continuano a frequentare – sebbene meno di prima – il ristorante che lo Sharpe e sua moglie gestiscono.

Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila è libera

La puntata di Beautiful che vedremo su Canale5 il 5 gennaio 2025 sarà una replica di uno degli episodi trasmesso il 21 dicembre 2024. Rivedremo la fine del processo a Sheila e ci geleremo di nuovo di fronte alla sentenza del giudice. Il magistrato rivelerà ai Forrester – presenti in aula insieme a Liam, Bill e Finn – e all’imputata, di non poter considerare valide le prove acquisite da Dollar Bill, perché estorte illegalmente. Sheila verrà rilasciata e per tutti sarà un vero e proprio shock. Per Steffy ricomincerà l'incubo che pensava di aver finalmente archiviato ma cominceranno anche nuovi problemi per lei e la sua famiglia. Tutto questo a causa di Finn.

Beautiful Anticipazioni: Finn abbraccia Sheila

Sheila ha incantato Finn e ha scatenato in lui il desiderio di avere sua madre vicino. Mosso da questi sentimenti, il dottore si lascerà trascinare nell’abbraccio della donna. La Carter, appena dichiarata donna libera, lo incontrerà nel corridoio del tribunale e con il sorriso tra le labbra gli si avvicinerà stringendolo a sé. Il medico non rifiuterà questo momento e anzi ricambierà il gesto affettuoso. Peccato che dietro l’angolo ci sia Liam e che, sconvolto dagli eventi e preoccupato per Steffy, stia riprendendo tutto, pronto a correre ad avvertire l’ex moglie.

Beautiful Trame e Anticipazioni Americane: Sheila donna libera e felicemente sposata

Sheila ha appena riconquistato la libertà nelle puntate italiane della Soap mentre in quelle americane la Carter ha raggiunto la felicità che sperava da sempre. Non è riuscita a conquistarsi un posto nella vita del figlio ma ha trovato un marito che la ama e che è disposto a tutto, anche a non crederla morta, pur di stare con lei. Si perché Deacon è riuscito a capire che la sua adorata compagna non è stata uccisa da Steffy e che è invece caduta nella trappola di Sugar, una donna tornata dal passato della rossa e decisa a vendicarsi di lei. Nelle prossime puntate di Beautiful, in arrivo su Canale5, ne vedremo delle belle mentre negli USA la donna potrebbe tornare a essere protagonista di trame avvincenti e piene di colpi di scena.

Leggi anche Beautiful Anticipazioni Americane: Deacon ora ne è certo. Sheila è viva e Sugar ha preso il suo posto!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 29 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025. Le puntate sono in replica.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.