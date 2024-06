Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 giugno 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 giugno 2024 - Brooke sarà più che mai entusiasta della sua amicizia con Taylor. La Logan confesserà a Deacon di essere molto felice di aver sotterrato l’ascia di guerra con la Hayes e di aver trovato in lei un grande sostegno. La madre di Hope si rallegrerà per aver risolto, finalmente, un problema che si perdeva nella notte dei tempi e di aver guadagnato un’amica capace di capirla e sostenerla. Intanto Katie, dopo aver scoperto l’amara verità di Taylor, si confiderà con Carter e gli dirà di avere davvero paura che Bill sia ormai perduto. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 giugno 2024 - Tarik, alla fine, ha confessato a Kemal di avere le mani sporche di sangue: è stato lui ad uccidere Karen. Benché fosse certo che dietro ci fosse lo zampino di Emir, il quale aveva assunto Tarik appositamente per incastrarlo, l'ingegnere non ha avuto altra scelta: ha sporto denuncia. Allora, il sospettato si è dovuto recare in centrale, dove è stato interrogato in merito all'efferato delitto dalla polizia. L'intera famiglia, in pena, si è affrettata a raggiungerlo. Ora, però, arriva una buona notizia: Tarik viene scagionato dalla terribile accusa di omicidio... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 giugno 2024 - Cruz e Don Lorenzo scopriranno una strana e preoccupante lettera. La marchesa e suo cognato scopriranno che Margarita ha invitato due messaggi e uno di questo è indirizzato a Beatriz Oltra, la ragazza che ha messo in pericolo la reputazione di Martina. I due non capiranno cosa la moglie di Don Fernando abbia in mente e il Capitano si metterà subito all’opera per parlare con la giovane e per scoprire quali altri segreti si nascondano dietro allo scandalo madrileno della nipote di Don Alonso. Intanto Jana sarà molto grata ad Abel per l’aiuto che sta ricevendo da lui. Il medico si è offerto di darle una mano a curare Ramona, ancora molto malata. Margarita tenterà in tutti i modi di frenare il comportamento ribelle di Martina e spingerà per tornare a casa mentre Salvador se la prenderà con i suoi compagni e li accuserà di trattarlo con compassione dopo aver scoperto che lui non potrà permettersi l’operazione. Petra, avvisata da Feliciano, farà di tutto per mettere nei pasticci Simona e Candela e per prendersi una vendetta contro la servitù. Qui la trama completa de La Promessa.

