La Promessa Anticipazioni 4 giugno 2024: Una strana lettera mette in allarme Cruz. Ecco cosa sta succedendo

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de La Promessa in onda il 4 giugno 2024 su Canale5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Cruz e Don Lorenzo scopriranno che Margarita ha inviato una lettera a Beatriz Oltra. La marchesa, sconvolta, deciderà di indagare.

Nella puntata de La Promessa in onda il 4 giugno 2024, alle ore 14.55 su Canale5, Cruz e Don Lorenzo scopriranno una strana e preoccupante lettera. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa e suo cognato scopriranno che Margarita ha invitato due messaggi e uno di questo è indirizzato a Beatriz Oltra, la ragazza che ha messo in pericolo la reputazione di Martina. I due non capiranno cosa la moglie di Don Fernando abbia in mente e il Capitano si metterà subito all’opera per parlare con la giovane e per scoprire quali altri segreti si nascondano dietro allo scandalo madrileno della nipote di Don Alonso. Intanto Jana sarà molto grata ad Abel per l’aiuto che sta ricevendo da lui. Il medico si è offerto di darle una mano a curare Ramona, ancora molto malata. Margarita tenterà in tutti i modi di frenare il comportamento ribelle di Martina e spingerà per tornare a casa mentre Salvador se la prenderà con i suoi compagni e li accuserà di trattarlo con compassione dopo aver scoperto che lui non potrà permettersi l’operazione. Petra, avvisata da Feliciano, farà di tutto per mettere nei pasticci Simona e Candela e per prendersi una vendetta contro la servitù.

Anticipazioni La Promessa: Cruz e Don Lorenzo sconvolti da una strana lettera

Margarita non riuscirà più a sopportare non solo le intromissioni di sua cognata ma anche e soprattutto il comportamento ribelle di Martina. La moglie di Don Fernando cercherà di velocizzare il loro ritorno a Madrid e per preparare il terreno a questo momento, scriverà due lettere. Una la indirizzerà alla sua servitù, per informarli del loro imminente ritorno, mentre l’altra sarà spedita a Beatriz Oltra. Cruz e Don Lorenzo, che intercetteranno le missive, saranno piuttosto confusi e perplessi. Perché la donna ha contattato la ragazza che ha messo nei guai Martina e che ha rovinato la sua reputazione? La marchesa capirà che c’è sotto qualcosa e sguinzaglierà Don Lorenzo, affinché contatti la Oltra, scopra cosa nasconde e la porti dalla loro parte, affinché le nozze con il ricco duca non vadano in porto.

La Promessa Anticipazioni: Jana e Abel inaspettatamente vicini

Jana potrebbe presto ricredersi su Abel. La ragazza sarà molto contenta che il medico abbia preso a cuore Ramona e le stia dando un grande aiuto con la donna, ancora gravemente malata. I due ragazzi avranno modo di frequentarsi di più e di cominciare persino ad apprezzarsi. Intanto il trasferimento a Madrid di Jimena e Manuel potrebbe non realizzarsi. La marchesina non solo troverà un ostacolo nei suoi suoceri- che non desidereranno il figlio lontano dalla loro proprietà - ma anche nel marito. Il giovane non vorrà infatti perdere per sempre Jana, che gli ha rivelato di essere ancora innamorata di lui ma non vorrà neanche allontanarsi dal suo prezioso aereo.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Petra all’attacco

Feliciano ha messo nei guai Simona e Candela. Il ragazzo ha confessato a Petra di aver visto un uomo nella stanza delle cuoche e senza saperlo ha scatenato la sorella contro le sue antiche rivali. La cameriera di Cruz non si lascerà scappare l’occasione di vendicarsi delle due donne, che l’hanno sempre trattata con disprezzo, e correrà a informare la marchesa di questa succosa novità. Intanto Salvador non riuscirà a sopportare di essere guardato con commiserazione dai colleghi. Non vorrà infatti che i domestici lo trattino con i guanti, anzi con pietà, dopo aver saputo che non potrà sottoporsi all’operazione agli occhi.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 3 al 7 giugno 2024.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.