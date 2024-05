Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 14.55 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 maggio 2024 - Hope comincerà a pensare che l’idea di riavere Thomas al suo fianco non sia poi così male. La ragazza, spinta da Paris, rifletterà concretamente sulla possibilità di dare un’altra possibilità al Forrester e di salvare, con il suo intervento, la Hope for the Future. La Logan dovrà vincere le sue stesse paure ma anche le remore di Steffy, che non sarà di certo contenta di questa novità che per lei potrebbe essere pericolosa. La figlia di Brooke dovrà trovare il modo per risolvere una situazione che sta diventando sempre più complicata. Cosa si inventerà? Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 30 maggio 2024 - Onder, in apprensione per la Sezin scomparsa, si sta recando a casa dell'ex della figlia. Qui, però, c'è Leyla. Dato che ha perso la villa all'asta, la donna si è ritrovata senza un tetto sopra la testa, e quindi si è trasferire da Kemal. Leyla, trovandosi l'uomo davanti, coglie l'occasione per ringraziarlo, dato che, se non fosse stato per il suo intervento, non sarebbe mai riuscita ad entrare in possesso dei documenti necessari per riappropriarsi dei suoi diritti in società. Come se non bastasse, Leyla gli fa anche sapere di averlo perdonato per tutto il dolore che le ha inferto in passato, quando la tradì con sua sorella Vildan... Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 maggio 2024 - Petra sarà una furia. La cameriera di Cruz scoprirà che Feliciano non solo non è ben voluto dai suoi colleghi ma sta ricevendo un trattamento ingiusto e particolarmente duro. Al ragazzo vengono affidati tutti i compiti più ingrati e pesanti della tenuta e viene trattato come un garzone più che come un valletto. Arrabbiato per tutto questo, la domestica pretenderà spiegazioni da Pia, che accuserà di volersi vendicare di lei e di volerla in ogni modo umiliare. La governante si difenderà dalle accuse ritenendo inesperto il nuovo arrivato e quindi meritevole di questo comportamento. Intanto Jana verrà a sapere che Jimena ha chiesto a Manuel di trasferirsi a Madrid e ne rimarrà sconvolta. La ragazza sarà però convinta che la partenza del Lujàn possa in qualche modo aiutarla a dimenticarlo. Candela cercherà di trovare una soluzione ai problemi di Don Carlos e Simona tenterà di non farle fare mosse azzardate. Margarita si sfogherà con Feliciano e si lamenterà con lui dell’atteggiamento di Martina. Suo marito però sarà più che mai certo che la loro figlia saprà comportarsi come si deve. Qui la trama completa de La Promessa.

