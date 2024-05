Beautiful, Anticipazioni Puntata del 30 maggio 2024: Hope tentenna. Thomas tornerà a lavorare con lei?

Anticipazioni TV

Nelle Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 30 maggio 2024 su Canale5, Hope comincerà a pensare che sia necessario riassumere Thomas. Ma riuscirà a convincere Steffy? Scopriamo insieme le Trame complete dell’episodio della Soap.

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 30 maggio 2024, alle ore 13.50, Hope comincerà a pensare che l’idea di riavere Thomas al suo fianco non sia poi così male. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, spinta da Paris, rifletterà concretamente sulla possibilità di dare un’altra possibilità al Forrester e di salvare, con il suo intervento, la Hope for the Future. La Logan dovrà vincere le sue stesse paure ma anche le remore di Steffy, che non sarà di certo contenta di questa novità che per lei potrebbe essere pericolosa. La figlia di Brooke dovrà trovare il modo per risolvere una situazione che sta diventando sempre più complicata. Cosa si inventerà?

Anticipazioni Beautiful: Per Thomas ci sono speranze

Thomas è pronto a tornare in pista ma l’ultima decisione spetta a Hope e a Steffy. Il ragazzo spera che sua sorella capisca l’importanza della sua presenza alla Forrester, accanto alla Logan, e crede fortemente che la Hope for the Future potrebbe salvarsi se solo gli permettessero di ritornare al suo posto di lavoro, come lead designer della collezione. Steffy però è talmente arrabbiata che non vorrà sentire ragioni, almeno per ora, e continuerà a ribadire che suo fratello debba essere punito per quello che ha fatto alla loro famiglia e che non possa ogni volta farla franca. Hope sarà d’accordo con lei ma sentirà la necessità di aprirsi a nuove prospettive per non perdere il suo lavoro e per salvare la sua carriera.

Beautiful Anticipazioni: Hope tentenna

Hope si renderà conto che la Hope for the Future sta rischiando grosso e che deve prendere in fretta contromisure per evitare che la situazione si faccia più complicata del previsto. La Logan, spinta anche da Paris, comincerà a pensare di richiamare Thomas accanto a lei e di farsi di nuovo aiutare nel suo lavoro. Per la ragazza non sarà una decisione semplice, visto quello che il Forrester ha combinato ma forse sarà costretta a mettere da parte l’orgoglio e l’astio, per pensare a un bene più alto, ovvero la sua carriera e la sua collezione a cui ha lavorato sin da giovanissima. Per questo penserà di rivolgersi a Steffy, affinché la sua sorellastra riassuma il designer.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Hope chiede a Steffy di riassumere Thomas

Hope si convincerà che riavere Thomas al suo fianco sia una necessità e si renderà conto che non sarà facile convincere Steffy a riassumere il fratello. La Forrester sarà più che mai convinta che il ragazzo debba pagare per gli errori che ha commesso e che non possa averla vinta in questo modo. La Logan sarà però più che mai convinta che l’unico modo per salvare la sua collezione sia quello di chiudere un occhio e di trovare un modo per far tornare lo stilista in azienda, senza però dargliela del tutto vinta. Sarà però difficile trovare il giusto modo per dare una lezione a Thomas e nello stesso tempo non perdere l’occasione di salvare la Hope for the Future.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 26 maggio al 1° giugno 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 13.45 e 14.00.