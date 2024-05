La Promessa Anticipazioni 30 maggio 2024: Petra è una furia! Nessuno può maltrattare il suo Feliciano

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni e le Trame della Soap La Promessa in onda il 30 maggio 2024 su Canale5 ci rivelano che Petra vuole vendetta e se la prenderà contro Pia. Intanto Jana scoprirà che Manuel e Jimena potrebbero partire per Madrid.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 30 maggio 2024, alle ore 14.55, Petra sarà una furia. La cameriera di Cruz scoprirà che Feliciano non solo non è ben voluto dai suoi colleghi ma sta ricevendo un trattamento ingiusto e particolarmente duro. Al ragazzo vengono affidati tutti i compiti più ingrati e pesanti della tenuta e viene trattato come un garzone più che come un valletto. Arrabbiato per tutto questo, la domestica pretenderà spiegazioni da Pia, che accuserà di volersi vendicare di lei e di volerla in ogni modo umiliare. La governante si difenderà dalle accuse ritenendo inesperto il nuovo arrivato e quindi meritevole di questo comportamento. Intanto Jana verrà a sapere che Jimena ha chiesto a Manuel di trasferirsi a Madrid e ne rimarrà sconvolta. La ragazza sarà però convinta che la partenza del Lujàn possa in qualche modo aiutarla a dimenticarlo. Candela cercherà di trovare una soluzione ai problemi di Don Carlos e Simona tenterà di non farle fare mosse azzardate. Margarita si sfogherà con Feliciano e si lamenterà con lui dell’atteggiamento di Martina. Suo marito però sarà più che mai certo che la loro figlia saprà comportarsi come si deve.

Anticipazioni La Promessa: Petra vuole vendetta per Feliciano

Feliciano è stato assunto a La Promessa. Il nuovo arrivato ha ricevuto l’incarico da Cruz in persona ma questo ha scatenato l’ira di Pia e Don Romulo, che male hanno tollerato di non essere stati consultati. Il ragazzo non riceverà l’appoggio di nessuno tra i domestici anzi verrà trattato con disprezzo poiché fratello dell’odiata cameriera della marchesa. Salvador e Mauro gli affideranno gli incarichi più pesanti e ingrati e la cosa farà infuriare Petra, che vorrà vendetta. La donna se la prenderà con Pia e accuserà sia lei che il maggiordomo di aver preso di mira il suo fratellino solo per prendersi una rivincita su di lei. La futura mamma non le darà alcuna soddisfazione e le dirà chiaramente che se fosse stato per lei, Feliciano non lavorerebbe a La Promessa e che le commissioni che gli vengono affidate sono più da garzone che da valletto, perché lui è inesperto e non è in grado di assolvere i compiti che dovrebbe svolgere.

La Promessa Anticipazioni: Jana scopre che Manuel potrebbe andarsene

Jimena e Manuel si trasferiscono a Madrid? La risposta non è ancora certa visto che il marchese non ha ritenuto così strano una sua partenza per la capitale. Il ragazzo non la trova una cattiva idea, visto che sia lui che sua moglie si libererebbero dal giogo di Cruz. A non esserne molto felice sarà Jana. La cameriera scoprirà da Jimena stessa di questo possibile viaggio e comincerà a tremare. La giovane penserà che questa novità potrebbe pure giocare a suo favore. Con Manuel lontano dalla tenuta, lei potrà dimenticarlo più facilmente.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Candela trova una soluzione per aiutare Don Carlos

Candela non ha rinunciato a trovare una soluzione ai problemi di Don Carlos con la sua ignobile figlia. La cuoca penserà a un modo per aiutarlo e le verrà in mente qualcosa che lascerà Simona molto perplessa e preoccupata, tanto da cercare di fermare la sua amica ma senza ottenere alcun successo. Intanto Margarita si sfogherà con suo marito e si lamenterà con lui del modo in cui Martina si sta comportando con il suo corteggiatore. Don Fernando cercherà di calmare sua moglie e gli dirà di essere molto fiducioso che la loro figlia non tradirà la loro fiducia.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.