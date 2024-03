Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 27 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 27 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 27 marzo 2024 - Ridge svergognerà Brooke. Il Forrester, pungolato da Eric e convinto a dire tutto anche da Taylor, racconterà il motivo per cui ce l’ha così tanto con sua moglie. Il Forrester confesserà alla sua famiglia che la Logan ha chiamato i servizi sociali e ha tentato di sabotare Thomas. Questa dichiarazione farà infuriare Steffy mentre lascerà perplesso Eric, che non si capaciterà che Brooke possa aver fatto una cosa del genere. Thomas invece cercherà di convincere Douglas, con lo sguardo, a non dire nulla mentre Taylor avrà paura che il suo futuro marito non sia innamorato di lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 27 marzo 2024 - Emir, cinque anni fa, ha messo l'amata davanti ad una scelta: se non avesse accettato di sposarlo, allora avrebbe denunciato suo fratello per omicidio. Nihan, con il cuore a pezzi, ha scelto di salvare Ozan dalla prigione, e quindi è convolata a nozze con una persona che non ha mai amato né stimato. A distanza di tempo, però, Emir continua a sfruttare questa informazione per ottenere ciò che desidera. Il ragazzo mostra ad Onder e Vildan il filmato dell'assassinio commesso dal loro figlio per spronarli a confessargli in che circostanze avevano conosciuto Kemal in passato. I suoceri, timorosi, crollano. Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 27 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 27 marzo 2024 - Manuel insisterà con Jana affinché corra ad aiutare Jimena. Il marchese sarà sempre più preoccupato dei malesseri di sua moglie e cercherà di aiutarla come può. Jana però non sarà per nulla contenta di occuparsi della marchesina, soprattutto perché si è accorta che la donna finge e sta tenendo sotto scacco il marito, senza che lui se ne renda conto ma soprattutto voglia ammetterlo. Sì perché Manuel non vorrà neanche prendere in considerazione una simile situazione e quando la cameriera glielo farà presente – o meglio tenterà di fargli aprire gli occhi – se la prenderà con lei. Tra loro scoppierà un violento litigio. Qui la trama completa de La Promessa.

