La Promessa Anticipazioni 27 marzo 2024: Jimena ci riesce. Tra Manuel e Jana scoppia un furioso litigio

Vediamo le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 27 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Jana cerca di far aprire gli occhi a Manuel su Jimena ma finisce per litigare furiosamente con il marchese, che proprio non vuole ascoltarla.

Nella puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 27 marzo 2024, alle ore 16.40, Manuel insisterà con Jana affinché corra ad aiutare Jimena. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il marchese sarà sempre più preoccupato dei malesseri di sua moglie e cercherà di aiutarla come può. Jana però non sarà per nulla contenta di occuparsi della marchesina, soprattutto perché si è accorta che la donna finge e sta tenendo sotto scacco il marito, senza che lui se ne renda conto ma soprattutto voglia ammetterlo. Sì perché Manuel non vorrà neanche prendere in considerazione una simile situazione e quando la cameriera glielo farà presente – o meglio tenterà di fargli aprire gli occhi – se la prenderà con lei. Tra loro scoppierà un violento litigio.

Anticipazioni La Promessa: Manuel deve rinunciare ai suoi sogni

Manuel ha sempre avuto la passione per il volo e non avrebbe mai pensato di doversi occupare lui degli affari di famiglia. Ma con la morte di suo fratello maggiore, il titolo di Marchese di Lujàn è passato a lui e in futuro dovrà occuparsi della tenuta. Il ragazzo sta cercando di non pensarci e con il benestare di suo padre ha lasciato che degli affari economici della tenuta se ne occupi Catalina, ben più capace di lui. Nonostante non abbia, per il momento, tutti i doveri di un capofamiglia, ha dovuto comunque rinunciare ai suoi sogni, sia per via del suo matrimonio con Jimena sia per via della gravidanza di quest’ultima, che si sta rivelando problematica.

La Promessa Anticipazioni: La gravidanza di Jimena preoccupa Manuel

Manuel è felice di diventare padre ma è molto preoccupato per il suo futuro. Da una parte perché questa novità non gli permette di coronare i suoi sogni e dall’altra perché Jimena non sta bene. La gravidanza sta procedendo ma non senza intoppi e la marchesina si sente sempre male. Suo marito ha quindi dovuto rinunciare al suo viaggio in Italia e presto dovrà fare altre rinunce, per stare accanto alla donna che presto gli darà un erede. Ma qualcosa non sembra quadrare, almeno per Jana.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana e Manuel litigano

Manuel ha chiesto a Jana di occuparsi di Jimena e di darle una mano per i malesseri della gravidanza. La ragazza, dopo essere stata vicina alla marchesina, ha capito che qualcosa non quadra e ha cominciato a sospettare che la donna menta. Insomma la cameriera si è convinta che Jimena tenga in pungo Manuel e che lui stia cadendo nella sua trappola. La ragazza cercherà di aprire gli occhi al suo innamorato – al cui amore ha dovuto rinunciare – ma lui, stanco, sotto pressione e preoccupato, non solo non la starà ad ascoltare ma se la prenderà con lei. I due finiranno per litigare furiosamente, facendo sorridere soddisfatta colei che ha orchestrato un vero e proprio inganno.

