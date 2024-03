La Promessa Anticipazioni dal 25 al 29 marzo 2024: Catalina ko. Elisa e Don Lorenzo le tendono un agguato!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa, in onda su Canale 5 dal 25 al 29 marzo 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate de La Promessa, in onda dal 25 al 29 marzo 2024. La Soap di Canale5, che racconta le avventure e l'amore impossibile di Jana e Manuel, è trasmessa a partire dalle 16.40 dopo l'appuntamento pomeridiano di Amici di Maria de Filippi.

Puntata di Lunedì 25 marzo 2024

Simona mette in guardia Catalina da Don Lorenzo. La marchesina non deve fidarsi del capitano nonostante lui abbia ricomprato la spilla di sua madre. Il padre di Curro nasconde sicuramente un doppio fine nella sua strana generosità. Catalina seguirà i suoi consigli? Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 25 marzo 2024.

Puntata di Martedì 26 marzo 2024

Un piccolo incidente mette ko Catalina. La ragazza si è slogata la caviglia dopo una caduta, causata segretamente dalla baronessa. Elisa ha voluto frenare la marchesina per permettere a Don Lorenzo di andare in banca al posto suo. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 26 marzo 2024.

Puntata di Mercoledì 27 marzo 2024

Candela ha in mente di organizzare una cena per ringraziare Don Carlos. La cameriera chiede a Lope di preparare un grande menu mentre a Donna Pia chiede il permesso di poter utilizzare il suo ufficio per la cena. Scopri le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 27 marzo 2024.

Puntata di Giovedì 28 marzo 2024

Manuel chiede ancora una volta a Jana di aiutare Jimena con i fastidi della gravidanza. La cameriera va su tutte le furie e cerca di far capire al marchese che sua moglie sta mentendo e che non sta così male come lei dice. I due finiscono per litigare con grande soddisfazione di Jimena. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 28 marzo 2024

Puntata di Venerdì 29 marzo 2024

Don Pedro e Manuel parlano dei loro progetti futuri e il Lujàn chiede a Jana di perdonarlo per il suo comportamento. Il ragazzo le rivela che gli è stato proposto di gareggiare alla Coppa Herzog Staackman, il sogno della sua vita. Jana è molto felice per questa grande opportunità del ragazzo ma l’entusiasmo di tutti e due si spegne quando Manuel confessa di non poter partecipare a causa di Jimena. Leggi le Anticipazioni complete della puntata de La Promessa del 29 marzo 2024

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale 5.