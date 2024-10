Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 ottobre 2024.

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Mediaset in onda di sabato. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa che andranno in onda oggi, 26 ottobre 2024. Il nostro viaggio inizia su Canale5 alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.45 circa voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della Soap Turca. La giornata si conclude in Spagna con La Promessa, su Rete4, alle ore 19.45.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 26 ottobre 2024

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 26 ottobre 2024 - Taylor e Brooke arriveranno alle mani. La discussione tra le due donne diventerà talmente tanto accesa da portarle a scontrarsi fisicamente. Ridge le troverà mentre se le daranno di santa ragione e interverrà per fermarle. Deluso dal loro atteggiamento e non potendo negare che Taylor sia tornata alla carica con lui, il Forrester chiederà alla Hayes di uscire dalla stanza e di lasciarlo da solo con la Logan. La psichiatra, delusa da quello che è successo, arriverà da Steffy e le racconterà che la sua amicizia con la madre di Hope è appena finita. Anche Brooke rivelerà alla figlia della sua litigata con la madre di Thomas e lei si confiderà con il suo collega, che non vorrà però prendere posizione e vorrà concentrarsi sulla loro imminente partenza per Roma. Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 26 ottobre 2024

Nelle puntate di Endless Love di oggi - 26 ottobre 2024 - Nihan viene a sapere che Emir ha preso il suo passaporto e quello della piccola Deniz: forse la sua intenzione è quella di portare la figlioletta all'estero. Quando Kemal lo scopre, decide di rimboccarsi immediatamente le maniche. Quest'ultimo organizza il "rapimento" di Deniz: il suo obiettivo è quello di affidarla ai genitori, che dovranno poi portarla in un luogo lontano e sicuro. Tuttavia, Banu spia Fehime ed Huseyin, entra a conoscenza del piano messo a punto dal Soydere ed allerta subito Emir. Allora, l'imprenditore ne escogita uno suo che mira a far arrestare il nemico in flagranza di reato. Ecco che Kemal approfitta del trasloco di Leyla in casa Kozcuoglu per intrufolarsi nella villa travestito da traslocatore; due sorveglianti lo sorprendono, ed Emir avvisa Hakan, che arriva di corsa per cogliere il giovane con le mani nel sacco e fermarlo. L'antagonista canta vittoria, poco dopo però viene a sapere che quello di Kemal era solo un diversivo, e che la bambina è stata portata via durante il caos generale. Emir è furente, tanto che minaccia di dare fuoco a casa Soydere; interviene la moglie per fermarlo. Lui, tuttavia, è sempre più arrabbiato, e continua a cercare Deniz con l'aiuto di Galip. Alla fine, Emir la troverà, ma Zeynep si affretterà ad allertare il fratello... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 26 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 ottobre 2024 - Maria e Salvador non rinunceranno al loro matrimonio e Don Romulo e Pia saranno costretti a redarguirli. Nell’episodio della Soap vedremo i due innamorati più che mai determinati a convolare a nozze. I ragazzi non troveranno giusto il veto dei marchesi, che hanno imposto che non venga celebrata un’altra unione, prima di quella tra Catalina e Pelayo. Orma disillusi che la governante e il maggiordomo possano fare qualcosa per loro, gli innamorati penseranno a un piano B e Maria comincerà a pensare di rivolgersi direttamente a Catalina, per convincerla a mettere lei una buona parola con il padre. L’idea della Fernandez non si rivelerà per nulla brillante; rischierà infatti di far infuriare Cruz, che già da tempo le rema contro. Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

