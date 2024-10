Beautiful, Anticipazioni Puntate del 26 ottobre 2024: Volano schiaffi tra Taylor e Brooke. Ridge deve separarle!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 26 ottobre 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap, Brooke e Taylor arrivano alle mani. Ridge deve intervenire!

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nelle puntate della Soap, in onda il 26 ottobre 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Taylor e Brooke arriveranno alle mani. La discussione tra le due donne diventerà talmente tanto accesa da portarle a scontrarsi fisicamente. Ridge le troverà mentre se le daranno di santa ragione e interverrà per fermarle. Deluso dal loro atteggiamento e non potendo negare che Taylor sia tornata alla carica con lui, il Forrester chiederà alla Hayes di uscire dalla stanza e di lasciarlo da solo con la Logan. La psichiatra, delusa da quello che è successo, arriverà da Steffy e le racconterà che la sua amicizia con la madre di Hope è appena finita. Anche Brooke rivelerà alla figlia della sua litigata con la madre di Thomas e lei si confiderà con il suo collega, che non vorrà però prendere posizione e vorrà concentrarsi sulla loro imminente partenza per Roma.

Beautiful Anticipazioni: Taylor e Brooke arrivano alle mani

La resa dei conti tra le due ex signore Forrester prenderà una piega molto drammatica e purtroppo era prevedibile che prima o poi questo succedesse. Taylor ha accusato Brooke di aver rotto lei per prima il loro patto, non dando fiducia a Thomas e continuando ad avere un comportamento ostile nei confronti del ragazzo. La Hayes confesserà alla sua ormai ex amica di aver fatto le sue dovute considerazioni e di aver capito che tra loro, per questo, nulla sarebbe cambiato. La dottoressa picchierà talmente tanto duro da dirle di considerarla una donnaccia. La Logan non sopporterà queste accuse e sarà tanto furiosa con lei per averla vista civettare con Ridge, che tra le due scoppierà la rissa. Le vedremo quindi arrivare alle mani, pronte a vincere la loro eterna sfida, che non le ha mai lasciate in pace e che forse non lo farà mai.

Beautiful Anticipazioni: Video Riassunto delle puntate di Beautiful del 26 ottobre 2024

Guarda qui sotto il video riassunto delle puntate di Beautiful del 26 ottobre 2024 e poi continua a leggere le anticipazioni degli episodi della Soap.

Anticipazioni Beautiful: Ridge frena l’ira di Taylor e Brooke ma poi…

La scena, ve lo riveliamo, sarà piuttosto imbarazzante. Due donne adulte che si prenderanno a schiaffi non sarà per nulla una situazione bella da vedere né per noi né per Ridge, che sopraggiungerà nell’ufficio attirato dalle loro urla. Il Forrester sarà sconvolto e fermerà le due, prendendo tra le braccia Brooke e staccandola dalla Hayes. Dopo aver capito il perché di un tale litigio e conscio che la bionda abbia in parte ragione – visto che ha sentito Taylor tornare alla carica con lui – chiederà alla psichiatra di lasciarlo da solo con la Logan. La dottoressa se ne andrà riluttante e con un diavolo per capello.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole pensare solo a Roma

Taylor arriverà nell’ufficio di Steffy e interromperà una conversazione tra lei e suo fratello sulla relazione tra lui e Hope. La Forrester sarà molto preoccupata per quello che potrebbe succedere a Roma e cercherà di assicurarsi che lo stilista stia bene qualunque cosa accada. I due ragazzi vedranno la loro madre furente e la dottoressa racconterà loro cosa è successo e urlerà che la sua amicizia con Brooke Logan è finita. Steffy la incoraggerà a non lasciarsi abbattere mentre Thomas cercherà di tenersi in disparte.

Il giovane farà lo stesso anche con Hope, avvertita dalla sua di mamma. La piccola Logan si confiderà con lui e gli dirà di essere particolarmente delusa ma Thomas non vorrà entrare nei dettagli e le chiederà di lasciarlo fuori da questa discussione e di pensare solo al loro imminente viaggio a Roma, dove presenteranno al mondo la loro nuova collezione, che sarà sicuramente un successo, visto il grande impegno che hanno entrambi profuso per renderla indimenticabile.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 21 al 26 ottobre 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45.