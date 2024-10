Endless Love Anticipazioni 26 ottobre 2024: Kemal ha rapito la piccola Deniz! Che intenzioni ha?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 26 ottobre 2024 su Canale 5 rivelano che Kemal riesce a rapire la piccola Deniz...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono a dir poco emozionanti. Nell'episodio in onda il 26 ottobre 2024, alle 14:10, Nihan viene a sapere che Emir ha preso il suo passaporto e quello della piccola Deniz: forse la sua intenzione è quella di portare la figlioletta all'estero. Quando Kemal lo scopre, decide di rimboccarsi immediatamente le maniche. Quest'ultimo organizza il "rapimento" di Deniz: il suo obiettivo è quello di affidarla ai genitori, che dovranno poi portarla in un luogo lontano e sicuro. Tuttavia, Banu spia Fehime ed Huseyin, entra a conoscenza del piano messo a punto dal Soydere ed allerta subito Emir. Allora, l'imprenditore ne escogita uno suo che mira a far arrestare il nemico in flagranza di reato. Ecco che Kemal approfitta del trasloco di Leyla in casa Kozcuoglu per intrufolarsi nella villa travestito da traslocatore; due sorveglianti lo sorprendono, ed Emir avvisa Hakan, che arriva di corsa per cogliere il giovane con le mani nel sacco e fermarlo. L'antagonista canta vittoria, poco dopo però viene a sapere che quello di Kemal era solo un diversivo, e che la bambina è stata portata via durante il caos generale. Emir è furente, tanto che minaccia di dare fuoco a casa Soydere; interviene la moglie per fermarlo. Lui, tuttavia, è sempre più arrabbiato, e continua a cercare Deniz con l'aiuto di Galip. Alla fine, Emir la troverà, ma Zeynep si affretterà ad allertare il fratello...

Endless Love Anticipazioni: Kemal organizza il rapimento di Deniz, ma...

Nihan sta per fare una scoperta allarmante. La giovane si rende conto che Emir ha preso il suo passaporto e quello della piccola Deniz. La Sezin trema, pensando che l'intenzione dello spregevole marito sia quella di portare la figlioletta all'estero. Quando Kemal lo viene a sapere, prende immediatamente in mano la situazione. Il ragazzo organizza il "rapimento" di Deniz: vuole andare a prenderla e poi consegnarla ai suoi genitori, che a loro volta la porteranno in un luogo lontano e soprattutto sicuro. Tuttavia, Banu sta spiando Fehime ed Huseyin, e così sta entrando a conoscenza delle loro intenzioni; poi, corre ad informare Emir di ciò che sta per succedere...

Endless Love Anticipazioni: Kemal ha la meglio su Emir!

Emir prepara la sua contromossa: vuole far arrestare il suo acerrimo nemico in flagranza di reato. Kemal, all'oscuro di tutto ciò, approfitta del trasloco di Leyla a casa Kozcuoglu per intrufolarsi nella villa travestito da traslocatore. Purtroppo, viene colto in flagrante da due sorveglianti, che avvisano il loro capo, che a loro volta avvisa Hakan. Quest'ultimo accorre sul posto per fermare l'ingegnere, ed Emir canta vittoria. In verità, quello del Soydere era soltanto un diversivo: nel caos generale, la piccola Deniz è stata portata via!

Emir è fuori di sé dalla rabbia, nelle Anticipazioni di Endless Love del 26 ottobre 2024

Emir ha appena scoperto che, alla fine, incredibilmente Kemal è riuscito nel suo intento: ha portato via la piccola Deniz. Furioso come non mai, il giovane minaccia di dare fuoco a casa Soydere; sapendo che con Emir c'è ben poco da scherzare, Nihan interviene subito per provare ad impedirgli di andare fino in fondo. Il ragazzo sta a sentirla, ma non arresta la sua corsa nella ricerca della bambina, che per niente al mondo intende lasciare nelle mani del suo rivale. Aiutato da Galip, Emir riuscirà a rintracciare Deniz, ma ci penserà Zeynep ad allertare il Soydere affinché prenda provvedimenti...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 21 al 26 ottobre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.