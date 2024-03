Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 marzo 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 marzo 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 marzo 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 marzo 2024 - Thomas sarà pronto a gustarsi la vittoria su Brooke. Il ragazzo è riuscito a convincere suo figlio a non rivelare a nessuno la verità sulla chiamata alla Tutela dei Minori e a stare dalla sua parte, quella giusta per salvare la loro famiglia. Il giovane stilista, convinto che il suo bambino non tradirà la sua fiducia, si unirà a sua sorella Steffy per festeggiare le imminenti nozze dei loro genitori. Ridge e Taylor saranno infatti pronti a convolare di nuovo a nozze e cominceranno i preparativi per la cerimonia, che dovrà essere meravigliosa. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 24 al 30 marzo 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 marzo 2024 - dopo aver ricevuto l'inattesa visita dell'amata, l'ingegnere ne riceve un'altra altrettanto inaspettata, ossia quella di Emir. Quando lo vede, Kemal si affretta a giustificare la presenza di Nihan nel suo studio. Il giovane s'inventa di aver chiesto a quest'ultima di dipingere dei murales all'interno della sua azienda; ma, aggiunge, Nihan ha gentilmente rifiutato l'offerta. L'imprenditore, però, lo aveva raggiunto per affrontare un'altra questione insieme. Emir, che sta investigando più accuratamente su Kemal, gli fa sapere che d'ora in avanti rispetteranno il suo "codice etico": gli lascerà carta bianca. Il fratello di Tarik e Zeynep è sorpreso. Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 25 al 30 marzo 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 marzo 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 marzo 2024 - Candela vorrà organizzare una cena per lei e Don Carlos. La cuoca cercherà di fare del suo meglio per passare una serata romantica, come da tempo non le succedeva. Chiederà a Lope un menu speciale mentre a Pia domanderà di poter usare il suo ufficio e apparecchiare una tavola là. Intanto Simona terrà sempre d’occhio la sua amica e spererà che il maestro non riveli nulla mentre Catalina si troverà a dover stare ferma a causa del piccolo “incidente” che l’ha messa ko. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 25 al 29 marzo 2024.