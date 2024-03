La Promessa Anticipazioni 26 marzo 2024: Candela vuole realizzare il suo sogno romantico. Ci riuscirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de La Promessa in onda il 26 marzo 2024 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap ci rivelano che Candela vuole organizzare una cena romantica con Don Carlos...

Nella puntata de La Promessa in onda il 26 marzo 2024, alle ore 16.40 su Canale5, Candela vorrà organizzare una cena per lei e Don Carlos. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la cuoca cercherà di fare del suo meglio per passare una serata romantica, come da tempo non le succedeva. Chiederà a Lope un menu speciale mentre a Pia domanderà di poter usare il suo ufficio e apparecchiare una tavola là. Intanto Simona terrà sempre d’occhio la sua amica e spererà che il maestro non riveli nulla mentre Catalina si troverà a dover stare ferma a causa del piccolo “incidente” che l’ha messa ko.

Anticipazioni La Promessa: Catalina ko ed è colpa di Elisa

Martina e Catalina sono sotto pressione. La prima deve gestire Beatriz mentre la seconda si è trovata di nuovo vittima dei raggiri di Don Lorenzo e di Elisa. Il Capitano e la sua malefica alleata hanno architettato un piano per metterla ko, dopo aver scoperto che la ragazza non avrebbe mai permesso al conte e a nessun altro, di andare in banca al posto suo. La baronessa ha così escogitato uno stratagemma. Facendolo sembrare un incidente, la nobildonna ha fatto cadere Catalina, provocandole una brutta slogatura alla caviglia, talmente dolorosa da imporle di stare a riposo e non poter quindi assolvere al suo compito. Don Lorenzo ha così ottenuto l’occasione di occuparsi lui delle questioni finanziarie in sospeso e ovviamente non se la farà scappare. Catalina capirà di essere stata raggirata?

La Promessa Anticipazioni: Candela vuole realizzare il suo sogno d’amore

Catalina dovrà guardarsi le spalle e farlo come mai ha fatto prima ma anche Simona dovrà stare con occhi e orecchie puntate, per impedire che la sua amica Candela soffra ancora. La cuoca vorrà infatti organizzare una cenetta romantica per lei e Don Carlos. Per avere una serata perfetta chiederà a Lope di preparare un menu speciale e pregherà Pia di lasciarle usare il suo ufficio per poter apparecchiare una bella tavola al suo interno e passare delle ore sola insieme al maestro. Simona non potrà certo impedirglielo ma dovrà comunque fare attenzione a cosa succederà?

Trame e Anticipazioni La Promessa: Il sogno d’amore di Candela si trasformerà in un incubo?

Simona ha una grande paura che Candela scopra che Don Carlos è colui che scrive le lettere che lei spaccia essere da parte dei suoi figli. La cuoca non ha mai rivelato all’amica la verità sui suoi bambini e di certo non può dirle di aver rinunciato a loro dopo quello che ha fatto suo marito a lei e alla sua famiglia. Se Candela venisse a scoprire tutto questo non solo si sentirebbe di nuovo ingannata da lei ma si sentirebbe pure in colpa per averle fatto perdere i suoi affetti. Simona dovrà fare in modo che nessuno – a parte Lope, che ne è già al corrente – scopra la verità sul suo passato.

