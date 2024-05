Beautiful, Endless Love e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 maggio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 maggio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 maggio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, infine, alle 16.40 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 maggio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 maggio 2024 - Liam, Hope e Brooke cercheranno di capire cosa sia successo a Bill. Nell’episodio vedremo lo Spencer raccontare alla moglie e alla suocera del suo recente incontro con il padre. Il ragazzo rivelerà loro di essere molto in ansia per lui e per le sue decisioni, che si stanno rivelando molto pericolose per tutti in famiglia. Le Logan tenteranno di spiegarsi come mai un uomo tutto d’un pezzo come il magnate, possa essersi fatto abbindolare da una criminale come Sheila e spereranno che Dollar Bill torni quello d’un tempo, ovvero una persona disposta a tutto pur di salvare la sua famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 maggio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 24 maggio 2024 - Zeynep, lasciato il tetto coniugale, sta vagando: non ha un posto dove trascorrere la notte. Infatti, non può tornare nemmeno dai genitori, dato che Huseyin l'ha ripudiata. Allora, la giovane decide di provare a chiedere aiuto a Salih, e bussa alla sua porta. Il ragazzo, nonostante stia ancora molto male per Zeynep, non se la sente di voltarle le spalle e le permette di entrare. Questa per loro è anche un'occasione per tentare di chiarirsi. Dopodiché, Salih allerta il Soydere, il quale li raggiunge subito per andare a prendere la sorella e portarla in ospedale, da Ozan...Qui la trama completa di Endless Love.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 maggio 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 maggio 2024 - Petra svelerà chi è il misterioso ragazzo arrivato alla tenuta. La governante rivelerà che si tratta del suo fratellino Feliciano. La cameriera sarà contentissima di averlo di nuovo accanto a lei e chiederà a Don Romulo di dargli un piccolo lavoro, affinché possa restare nella dimora dei marchesi. Intanto tra Jana e Abel scoppierà un duro litigio. Il medico umilierà la cameriera davanti a Manuel e Jimena, dicendo loro che le cure che la ragazza ha prestato alla marchesina sono state insignificanti. Per la bionda sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Cruz farà il doppio gioco. Mentre con Margarita sosterrà la tesi che Martina sposerà di certo il figlio del duca, con la nipote sarà indulgente e la spronerà a non sentirsi obbligata al matrimonio. La padrona di casa farà di tutto per sabotare le nozze, stanca di sopportare la sua boriosa cognata. Curro invece non riuscirà più a sopportare il comportamento della sua innamorata. Convinto che la figlia di Don Fernando sposerà un altro, l’accuserà di prenderlo in giro e di giocare con i suoi sentimenti. Qui la trama completa de La Promessa.

