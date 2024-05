La Promessa Anticipazioni 24 maggio 2024: Una sorpresa per Petra. Suo fratello Feliciano è arrivato alla tenuta!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de La Promessa in onda il 24 maggio 2024 su Canale5. Nelle Trame dell’episodio della Soap, Petra riabbraccerà suo fratello mentre Cruz farà il doppio gioco con Martina e Margarita.

Le Anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 24 maggio 2024, alle ore 16.20, Petra svelerà chi è il misterioso ragazzo arrivato alla tenuta. La governante rivelerà che si tratta del suo fratellino Feliciano. La cameriera sarà contentissima di averlo di nuovo accanto a lei e chiederà a Don Romulo di dargli un piccolo lavoro, affinché possa restare nella dimora dei marchesi. Intanto tra Jana e Abel scoppierà un duro litigio. Il medico umilierà la cameriera davanti a Manuel e Jimena, dicendo loro che le cure che la ragazza ha prestato alla marchesina sono state insignificanti. Per la bionda sarà la goccia che farà traboccare il vaso. Cruz farà il doppio gioco. Mentre con Margarita sosterrà la tesi che Martina sposerà di certo il figlio del duca, con la nipote sarà indulgente e la spronerà a non sentirsi obbligata al matrimonio. La padrona di casa farà di tutto per sabotare le nozze, stanca di sopportare la sua boriosa cognata. Curro invece non riuscirà più a sopportare il comportamento della sua innamorata. Convinto che la figlia di Don Fernando sposerà un altro, l’accuserà di prenderlo in giro e di giocare con i suoi sentimenti.

Anticipazioni La Promessa: Petra riabbraccia sul fratello

Don Romulo è stato in allerta per diverse ore. Il maggiordomo ha osservato un misterioso giovane mentre costui si aggirava per La Promessa con aria sospetta. Il ragazzo si rivelerà essere il fratello di Petra, arrivato alla tenuta per cercare sua sorella. La cameriera di Cruz lo accoglierà a braccia aperte e chiederà a Romulo di trovargli un piccolo lavoretto affinché possa rimanere con lei a casa dei marchesi. Il giovane sarà molto felice e con lui pure la sua amata parente ma attenzione alle prossime puntate della Soap. Si scoprirà infatti un segreto su Petra e sul suo passato, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare.

La Promessa Anticipazioni: Jana sbotta contro Abel

Tra Jana e Abel è un continuo battibecco. La cameriera ritiene il nuovo arrivato un grande maleducato e proprio non lo sopporta. Il culmine verrà raggiunto quanto il ragazzo umilierà la cameriera davanti a Manuel e Jimena. Dirà infatti che le cure che la bionda ha prestato alla marchesina sono state inutile e di alcun effetto. Tutto questo farà infuriare la domestica che se la prenderà con lui, sbottando apertamente davanti al Lujàn e a sua moglie, che non smetterà di lodare le doti di Jana. E lo scontro tra i due non finirà qui. Curro sarà furioso contro Martina. Convinto che la ragazza abbia accettato la proposta di matrimonio del suo spasimante, da cui le arriverà un mazzo di fiori, l'accuserà di essere insensibile e di giocare con i suoi sentimenti.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Cruz fa il doppio gioco

Cruz vuole dare una sonora lezione a Margarita. La marchesa vuole umiliare la cognata e rimetterla al suo posto dopo i suoi continui pavoneggiamenti. La moglie di Don Fernando non ha smesso un attimo di lodare le nozze di Martina con un duca e questo ha fatto scattare la rabbia e la gelosia nella nostra sanguinaria padrona di casa. La madre di Manuel non ha solo cominciato a sabotare le nozze ma anche a fare il doppio gioco. A Martina ripeterà che non deve sentirsi obbligata a sposare nessuno mentre a Margarita continuerà a ripetere che sua figlia, coscienziosa ma soprattutto pentita per lo scandalo, finirà per darle retta e per diventare la duchessa De Carvajal y Cifuentes. La verità è che la donna continuerà a tenere d’occhio le mosse di entrambe per entrare in azione e rovinare la sete di ricchezza e di potere della sua ormai odiata cognatina.

